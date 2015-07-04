7月7日，是牛郎织女一年一度鹊桥相会的日子。这一天人们会把写有心愿的长条纸笺系在小竹枝上。昔日人们还把竹枝放流河中，以求梦想成真。日本全国各地都会举办大规模的节日活动。

一年一度来相会

临近7月7日七夕节，人们将写有心愿的彩条诗笺、色彩缤纷的竹枝装饰在车站周围和街道两旁。“我想成为足球选手”、“希望我的绘画越来越好”……众人的心愿随风飘荡空中，宛如一首夏日的风景诗。

装饰七夕竹枝

七夕节起源于中国的星宿崇拜，是古代日本宫廷庆贺的“五大节日”(*1)之一。根据传说，这一天是掌管养蚕和针线活的天琴座织女星和告知农耕时节的天鹰座牛郎星一年一度相会鹊桥的日子。

牛郎和织女

现在的七夕传说，源自奈良时代（710～794年）由中国传来的上述传说以及女孩子祈求象织女一样心灵手巧的乞巧节，另外还加入了日本古代织布女禊事这种传统的祭神仪式等，被认为是中、日文化融合的产物。

牛郎和织女，只有在7月7日才被允许相会。本来，织女是织布行家，牛郎是放牛能手，但两人结婚后开始疏于劳作。织女的父亲天帝（统治天的神）一怒之下，把他们隔离在银河两岸。天帝允许牛郎织女在“勤奋工作一如从前”的条件下，每年相会一次。因此，牛郎织女满怀翘企七夕之情，拼命工作，直到今天。

而另一边的人世间，也为七夕忙得不亦乐乎，各地活动繁多，热闹非凡。比如，东京晴空塔和东京塔的七夕亮灯活动、浅草寺的浅草节、迪斯尼乐园的七夕节特别活动、大阪大川的银河再现景观等等。

向星星许愿

七夕竹枝上的长条纸笺

七夕节刚传到日本的时候，是贵族们眺望星空吟诗作乐的一种宫廷活动，进入江户时代（1603～1868年）后，逐渐在老百姓中流传开来，人们把各自的心愿写入细长的纸笺，再把它们系到小竹枝上，于是诞生了今天这种日本七夕风俗。

系在七夕竹枝上的传统饰物，除了“长条诗笺”外，还有飘带，意在表达希望织布手艺有所长进；网状纸条，表示祈求渔业丰收；荷包，代表积蓄钱财；纸鹤，祈愿长寿等等，都是简单易制的纸工饰物。从前人们还把系着各种装饰的小竹枝放流河中，以求梦想成真，现在由于环保等原因，已经很少这样做了。

竹枝被用在七夕节，是因为竹子笔直生长，节节向上，而且竹叶在高处瑟瑟作响，这让人们相信它能把自己的心愿传达给上天。另外，竹子具有防虫护稻的效果，所以还有祈愿丰收的含义。

阳历和阴历的七夕节

七夕节的传统食品，是像线一样细的龙须面，最先从中国传来时，是一种叫“索饼”的绳状点心，起着无病无灾符咒的作用，后来在日本变身为既易于在炎热的夏季食用，又能看作是“银河”和织女用的织线的龙须面。把面当成银河，撒上切成薄片的星状秋葵，就成了一碗很受孩子们喜欢的食物了。

日本自明治时期的1872年开始采用阳历，但至今还有很多地区按照阴历举办传统仪式。

“日本三大七夕节”分别是“仙台七夕节（8月6～8日，宫城县）”、“湘南平冢七夕节（2016年7月8～10日、神奈川县）”和“安城七夕节（2016年8月5～7日，爱知县）。另外，为期六天的著名的“佞武多节（8月2～7日，青森县青森市）”，预计来访游客可达三百万人，据说它也起源于七夕之夜人们在海上或河里放流灯笼以除污祛秽的风俗。

体验这些传统节日活动，个人是很难预约的，一般都要参加旅游团。通过有异于平时的传统夏季活动，你可以观赏和享受到日本独具特色的舞蹈和音乐。

【仙台七夕节】

http://www.sendaitanabata.com/en （英文）

http://www.sendaitanabata.com/cn （中文简体）

【佞武多节】

https://www.nippon.com/cn/views/b014/ （中文简体）

标题图片： “仙台七夕节”（图片提供：时事通讯社）