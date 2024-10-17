Серия видео с 360-градусными панорамами Токио посвящена достопримечательностям и пейзажам японской столицы. Видео в формате 8K3D перенесёт вас в окрестности станции Сибуя, где ведётся крупнейшая за последние 100 лет модернизация.

Как смотреть VR-видео с обзором в 360º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.

Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Эпицентр молодёжной культуры в лесу небоскрёбов

Станция Сибуя – один из крупнейших в мире терминалов. Сюда прибывают поезда девяти линий четырёх железнодорожных компаний, а ежедневный пассажиропоток достигает 2 290 000 человек. Бронзовый памятник верной собаке Хатико, уже 90 лет стоящий перед одноимённым выходом со станции Сибуя, служит одним из символов этой станции и популярным местом для встреч. Сейчас площадь перед памятником переполнена фотографирующимися туристами, поэтому найти человека, с которым назначена встреча, получается далеко не сразу.

Памятник псу Хатико установлен в 1934 году, незадолго до его смерти. Верный пёс продолжает ждать своего навечно ушедшего хозяина перед станцией Сибуя

Ещё одна популярная локация для фото – это перекрёсток Сибуя. Он считается самым загруженным перекрёстком в мире – по сигналу светофора его пересекает около трёх тысяч человек, однако пешеходы никогда не сталкиваются друг с другом. Туристы с удивлением взирают на это зрелище – проявление типичного для японцев принципа заботы об окружающих.

Окрестности станции Сибуя

Перейдя перекрёсток по диагонали, вы окажетесь перед входом на улицу Сибуя Сэнта-гай – известный центр уличной моды. Присутствие сомнительной на вид молодёжи закрепило за улицей репутацию неблагополучного района. Чтобы сменить имидж, в 2011 году название улицы изменили на Баскетбольную, но оно так и не прижилось.

С противоположной стороны от линии JR виднеется торговый центр «SHIBUYA 109» (ити-мару-кю) – центр девичьей моды. Именно здесь в середине 90-х зародился бум на стиль популярной певицы Амуро Намиэ. Здание магазина стало знаковым местом для целого поколения девушек.

Торговый центр «109» – символ Сибуи 90-х. Окружающие его аптеки популярное у туристов место для шоппинга

Любительницы покупок в «109», прозвавшие его «Мару-кю» вряд ли знают, что на самом деле этот торговый центр принадлежит группе компаний «Токю», а название «109» - это записанный цифрами омоним «Токю» («то» – 10, «кю» – 9). В 1927 году компания «Токю» проложила линию Тоёко до станции Сибуя, а в 1934 году открыла универмаг «Тоёко» (впоследствии переименованный в «Токю Тоёко»), напрямую связанный со станцией. В 1956 году появился Дворец культуры Токю с крупнейшим в стране кинотеатром и первым планетарием.

После того, как благодаря торговому центру «109» за районом закрепилась репутация «центра молодёжной культуры», компания «Токю» приступила к строительству высотных многофункциональных зданий, создавая «город для респектабельных взрослых». Открывшееся в 2000 году здание «Сибуя Марк Сити» с офисами и гостиницей по вечерам переполнено возвращающимися с работы людьми и туристами. В открывшейся в 2001 году «Сэрулин Тауэр» разместился первый зарубежный филиал компании «Гугл». Когда в конце 90-х здесь стали появляться офисы венчурных ИТ-компаний, Сибую стали считать японской Силиконовой долиной. Однако нехватка офисных площадей привела к оттоку компаний - в 2010 году «Гугл» переехал на Роппонги. В последнее время благодаря проектам модернизации объём офисных площадей увеличивается, и в 2019 году «Гугл» с триумфом вернулся на Сибую.

«Гугл» арендует верхние этажи комплекса «Сибуя Стрим», открытого в 2018 году на месте линии Тоёко. Благодаря проекту модернизации река Сибуя вновь вышла на поверхность

С 2010 года в окрестностях станции Сибуя ведётся масштабная модернизация. Компания «Токю» перенесла принадлежащую ей линию Тоёко под землю, закрыла ряд зданий, включая универмаг, и использовала освободившееся пространство для возведения многофункциональных небоскребов, где разместились новые культурные центры. Так, в «Сибуя Хикариэ» (2012) проводятся концерты и художественные выставки, в «Сибуя Скрамбл Сквер» (2019) на высоте 229 метров размещена популярная у туристов обзорная площадка «Сибуя Скай».

Надземный переход, соединяющий «Скрамбл Сквер» на восточном выходе станции Сибуя с комплексом «Хикариэ»

С переходного моста на западном выходе станции Сибуя открывается вид на небоскрёбы «Токю Груп»

Завершение строительных работ векового масштаба запланировано на 2027 год. Здесь вырастет город будущего из леса небоскрёбов. Человеку, помнящему прежний облик Сибуи, наверняка покажется, что он совершил путешествие во времени. При этом по соседству с небоскрёбами будет находиться улочка «Номбэй Ёкотё» в стиле старой доброй эпохи Сёва. Сочетание культур разных эпох и жанров – одна из изюминок Сибуи.

После ознакомления с памятником Хатико и знаменитым перекрёстком рекомендуем не спеша осмотреть окрестности станции Сибуя, чтобы запечатлеть в памяти образ быстро меняющегося города.

Улочка с 30 барами «Номбэй Ёкотё» расположена вдоль линии JR. Под землёй параллельно этой улочке течёт река Сибуя

4-этажный комплекс «Миясита Парк», открывшийся в 2020 году на месте муниципального парка Миясита

Текст статьи: редакция Nippon.com

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