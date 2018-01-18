Токио занимает площадь более чем в 2000 квадратных километров. Речь идёт только об административных границах столичного округа, приравненного к префектуре, и не учитывает места, где он разрастается в соседние префектуры. Однако, в отличие от других 46 префектур, в Токио нет «столицы», префектурального центра. Что же такое – «центр» Токио? Мы предлагаем несколько мест, которые могли бы претендовать на это звание.

Станция Токио

Станция, названная по имени города, – естественный претендент на звание центра. Здесь стыкуются линии скоростных поездов синкансэн, идущих на запад и восток страны, и само здание станции, построенное из красного кирпича, является одним из символов Токио. Район Маруноути, расположенный к западу от станции, – один из токийских финансовых центров, и он примыкает к императорскому дворцу, который также расположен в столичном районе Тиёда. Восточнее станции находится оживлённый квартал Яэсу и знаменитые торговые центры Нихомбаси и Гиндза.

Синдзюку

На Синдзюку расположено Токийское столичное правительственное здание – именно здесь принимают решения об управлении столицей Японии. Посетители могут окинуть взглядом город с обзорных площадок 45-го этажа. Станция Синдзюку также считается самой загруженной железнодорожной станцией в мире, через которую проезжают миллионы человек ежедневно. Здесь же находится квартал развлечений Кабукитё, где по ночам кипит жизнь, многочисленные рестораны и роскошные универсальные магазины. Синдзюку – один из важнейших центров Токио.

Сибуя

Одними из самых привлекательных для иностранных туристов мест являются памятник верному псу Хатико и оживлённый пешеходных переход в Сибуя. Станция Сибуя уступает только Синдзюку в количестве пассажиров, которые пользуются железными дорогами. Какое-то время Сибуя имела народное название Битто-барэ (от англ. Bit Valley), основанное на игре слов. Сибуя в буквальном переводе – «Горькая долина»; одновременно название намекает на роль этого района как центра ИТ-индустрии и на «Кремниевую долину» в США. Сейчас Сибуя активно перестраивается, работы планируют завершить до 2020 года, когда в Токио будут проводиться Олимпийские и Паралимпийские игры.

Роппонги и Адзабу-дзюбан

Расположенный на круговой линии Яманотэ район Роппонги и Адзабу-дзюбан – ещё один претендент на звание центра Токио. Когда-то он был знаменит своей разгульной ночной жизнью, а сейчас днём это ещё и место, где можно увидеть произведения искусства и сделать покупки. В районе Адзабу расположено множество посольств, что придаёт ему космополитичный вид. Недалеко находится и ещё один символ Токио – Токийская башня.

Уэно