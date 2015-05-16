В районе Роппонги находится множество баров, клубов и других развлекательных заведений, открытых до поздней ночи. Он считается самым оживлённым кварталом развлечений в Токио.

Район клубов и баров для американских солдат

На перекрёстке Роппонги можно встретить людей самых разных национальностей. С 2003 года открыт многофункциональный комплекс вокруг небоскрёба «Роппонги Хиллз» (ссылка на англ. яз.). Вскоре после этого был построен «Токио Мидтаун» (на англ. яз.), открывшийся в 2007 году, и Роппонги приобрёл репутацию суперсовременного района Токио, сохранив, впрочем, и прежнее значение района ночных развлечений, где до раннего утра открыто множество клубов и баров. Здесь также необычайно много ресторанов кухни разных стран мира, и среди посетителей этого района большое количество составляют иностранцы.

Перед Второй мировой войной здесь находилось множество армейских учреждений, и район был своего рода «военным городком», а после поражения в войне большая часть этих учреждений была занята американскими оккупационными войсками, и в этом районе появились разнообразные рестораны и бары для американских военных. Тогда Роппонги и стал процветающим районом развлечений.

Вид на Токийскую башню из «Роппонги Хиллз»

Токийская башня, вид из «Роппонги Хиллз»

Из квартала Роппонги открывается хороший вид на Токийскую башню. Башня высотой в 333 метра выделяется на фоне городского пейзажа и при взгляде издалека, а при рассмотрении вблизи оказывает очень сильное впечатление. Вечерняя подсветка добавляет башне очарования, если любоваться ей после наступления темноты. Даже на такси проезд из Роппонги до Токийской башни будет стоить всего около 1000 йен. С обзорных площадок башни можно осмотреть городской пейзаж с высоты. Вход на Большую площадку, расположенную на высоте 150 м, стоит 900 йен для взрослых, 500 йен для школьников средней и младшей ступеней, и 400 йен для дошкольников старше 4 лет. Чтобы подняться на дополнительную площадку, которая находится на высоте 250 м, нужно доплатить ещё 700, 500 или 400 йен соответственно.

В небоскрёбе «Роппонги Хиллз» также есть площадка обозрения «Токио сити вью». Она расположена на высоте 250 метров и с неё можно хорошо рассмотреть город. Вход на площадку стоит 1500 йен для взрослых, 1000 йен для школьников старшей ступени школы и 500 йен для детей от 4 лет до учеников средней ступени школы.

Хотя Роппонги и известен как современный городской район, в нём есть и места, где можно пообщаться с живой природой – например, парк Мори-тэйэн на территории комплекса «Роппонги Хиллз». Площадь парка, спроектированного как традиционный японский сад, составляет 4300 кв. м, в нём есть прогулочные дорожки, пруд, а также ручей с водопадом. Деревья сакуры и гинкго, высаженные в парке, позволяют почувствовать смену времён года и этим придают дополнительную прелесть прогулкам по парку. В комплексе «Токио Мидтаун» также есть пространство «Green&Park» с большой лужайкой, где часто можно увидеть людей, греющихся на солнце.

Таким образом, Роппонги не только район, шагающий в ногу со временем, но и место отдыха, привлекающее самых разных людей.

Искусство в Роппонги

Национальный центр искусств располагает лучшими в Японии выставочными площадями

Роппонги также предоставляет множество возможностей для соприкосновения с искусством. Национальный центр искусств, Художественный музей Сантори, Художественный музей Мори (ссылки на англ. яз.), расположенные в Роппонги, составляют «треугольник искусств» (на англ. яз.). При посещении выставки одного из музеев можно купить в двух других билеты со скидкой, если предъявить использованный билет.

С 2009 года раз в году в одну из ночей от заката до рассвета проводится «Ночь искусств в Роппонги», в ходе которой по всей территории Роппонги проводятся выставки и представления изобразительных искусств, дизайна, перформансы, концерты, кинопоказы и т. п. В 2015 году это была ночь с 25 на 26 апреля (на англ. яз.).

Художница и скульптор Кусама Яёй на «Ночи искусств в Роппонги», 2012 г. (© Jiji) / Работа скульптора Янобэ Кэндзи «Гигантский Тораян» на «Ночи искусств в Роппонги», 2009 г. (© Jiji)

Фотография к заголовку: Роппонги, магазин «Almond» (© Jiji)