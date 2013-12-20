Некогда Токио считался центром самых смелых архитектурных экспериментов. Как же изменилось лицо мегаполиса в 21 веке?

Перерождающийся мегаполис

Токио не похож ни на один другой город мира. Важным элементом при создании особой токийской атмосферы является современная архитектура. Если пройтись по токийскам улицам, то непременно увидишь, как на строительных участках тут и там кипит работа.

Наряду с переходом от концепции «снести и построить», когда здание полностью уничтожали и на его месте возводили новое, к концепции устойчивой городской среды, соответствующей требованиям эпохи, в Японии с её нестабильной сейсмической ситуацией также существует необходимость по прошествии определённого количества лет перестраивать дома, и поэтому токийский мегаполис постоянно обновляется.

По сравнению с городами Западной Европы, Токио относительно свободен от исторических и формальных ограничений, и поэтому в нём множество ультрасовременных зданий. В период с начала бурного экономического роста (60-е гг.) до экономики «мыльного пузыря» (конец 80-х — начало 90-х) Токио стал своего рода эспериментальным полем для буйной фантазии как японских, так и иностранных архитекторов, соревновавшихся между собой в попытках превзойти других, проявив свою индивидуальность.

От муниципального строительства к коммерческому

Начало 21 века вслед за глобализацией принесло повторный всплеск спекулятивного строительства жилых комплексов, одновременно с которым в сфере строительства произошли крупные перемены. Как грибы после дождя, один за другим в Токио начали открываться бутики брендов класса люкс и мировых домов моды, отстраивавшие свои собственные здания.

Фотограф Сато Синъити, обращая основное внимание на архитектуру и пространства интерьеров, говорит, что за 10 лет с наступления третьего тысячелетия вид токийской архитектуры качественно изменился.

— Даже те архитекторы, которые ранее занимались планированием объектов муниципального строительства, энергично принялись участвовать в строительстве коммерческом. Среди создателей брендов стало модно сотрудничать с архитекторами, чтобы выразить свою индивидуальность посредством архитектуры.

Фото: Сато Синъити

Текст: Като Дзюн, архитектурный обозреватель

При сотрудничестве редакции Сётэн кэнтику («Коммерческая архитектура»)

Благодарим гостиницу Levant (Tokyo Sky Tree) за помощь в организации съёмок

Tokyo Sky Tree

The Jewels of Aoyama

Tokyo Midtown

Tokyo Midtown

Панорама района Сибуя

Nihonbashi Mitsui Tower

Новый государственный художественный музей

Здание V28 (Veloqx 28)

Международный пассажирский терминал аэропорта Ханэда

BVLGARI Ginza Tower

Центр Николаса Г. Хайека

Центр Токио

Бутик PRADA на Аояме

TOD'S на Омотэсандо

Токийское Небесное дерево

Roppongi Hills

Maison Hermes на Гиндзе

Forum Building