过去的某一时期，东京曾被称为“现代建筑的实验地”。进入21世纪后，东京面貌在发生着怎样的改变呢？让我们去看看建筑都市——东京。

推陈出新的都市

放眼世界，可以看出东京是个相当特殊的城市。使其独具特色的重要因素，是层出不穷的现代建筑。漫步大街小巷，你一定会随处看到建筑物拆旧建新的光景。

虽然时代要求从拆旧建新模式逐步向建设可持续发展的城市环境过渡，但在地震多发国家日本，破旧建筑物的重建具有强大的说服力，因而城市的“新陈代谢”一向旺盛而活跃。

与西欧城市相比，东京不受历史和建筑样式上的“都市咒语的束缚”，相对比较自由，所以崭新样式的建筑物层出不穷。从战后的经济高速发展时期（20世纪60年代）至泡沫经济时期（1990年前后），国内外优秀的建筑家们不拘一格，充分发挥想象力，竞相施展个性，东京犹如变成了一块“建筑实验地”。

从公共建筑转向商业建筑

进入21世纪，随着全球主义的盛行，公寓等投机性的建筑高潮再度出现，但与此同时，建筑界出现了巨大变化。这就是随着豪华品牌、全球时装品牌自建商厦大楼，出现了一轮开店高潮。

以建筑和内部空间为中心，一直追踪着城市风貌变迁的摄影家佐藤振一说：“进入21世纪后的10年间，是东京建筑物发生质的飞跃的时期。”

“长期以来担任公共设施设计的建筑家们，也开始积极参与商业建筑。名牌与建筑家的联手也成为一种时尚，建筑被看成展示个性的崭新手段。”

摄影：佐藤振一

撰文：加藤纯（建筑作家）

协助：《商店建筑》编辑部

协助摄影（东京天空树）：黎凡特东京东武酒店（Tobu Hotel Levant Tokyo）

01 东京天空树

02 青山之宝（the Jewels of Aoyama）

03 东京中城（Tokyo Midtown）

04 东京中城（Tokyo Midtown）

05 涩谷鸟瞰全景图

06 日本桥三井塔

07 国立新美术馆

08 V28大厦（VELOQX 28）

09 东京国际机场（羽田）国际线旅客候机楼

10 宝格丽银座大厦

11 尼古拉斯・G・海耶克中心

12 东京中心地区眺望

13 普拉达服饰精品青山店

14 TOD'S 表参道大厦

15 东京天空树

16 六本木新城

17 爱马仕银座店

18 Forum Building