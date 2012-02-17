過去的某一時期，東京曾被稱為「現代建築的實驗地」。進入21世紀後，東京面貌在發生著怎樣的改變呢？讓我們去看看建築都市——東京。

推陳出新的都市

放眼世界，可以看出東京是個相當特殊的城市。使其獨具特色的重要因素，是層出不窮的現代建築。漫步大街小巷，你一定會隨處看到建築物拆舊建新的光景。

雖然時代要求從拆舊建新模式逐步向建設可持續發展的城市環境過渡，但在地震多發國家日本，破舊建築物的重建具有強大的說服力，因而城市的「新陳代謝」一向旺盛而活躍。

與西歐城市相比，東京不受歷史和建築樣式上的「都市咒語的束縛」，相對比較自由，所以嶄新樣式的建築物層出不窮。從戰後的經濟高速發展時期（20世紀60年代）至泡沫經濟時期（1990年前後），國內外優秀的建築家們不拘一格，充分發揮想像力，競相施展個性，東京猶如變成了一塊「建築實驗地」。

從公共建築轉向商業建築

進入21世紀，隨著全球主義的盛行，公寓大廈等投機性的建築高潮再度出現，但與此同時，建築界出現了巨大變化。這就是隨著豪華品牌、全球時裝品牌自建商廈大樓，出現了一輪開店高潮。

以建築和內部空間為中心，一直追踪著城市風貌變遷的攝影家佐藤振一說：「進入21世紀後的10年間，是東京建築物發生質的飛躍的時期。」

「長期以來擔任公共設施設計的建築家們，也開始積極參與商業建築。名牌與建築家的聯手也成為一種時尚，建築被看成展示個性的嶄新手段。」

攝影：佐藤振一

撰文：加藤純（建築作家）

協助：《商店建築》編輯部

協助攝影（東京天空樹）：黎凡特東京東武酒店（Tobu Hotel Levant Tokyo）



東京天空樹 01東京天空樹

02 青山之寶（the Jewels of Aoyama）

03 東京中城（Tokyo Midtown）

04 東京中城（Tokyo Midtown）

05 澀谷鳥瞰全景圖

06 日本橋三井塔

07 國立新美術館

08 V28大廈（VELOQX 28）

09 東京國際機場（羽田）國際線旅客航廈

10 寶格麗銀座大廈

11 尼古拉斯・G・海耶克中心

12 東京中心地區眺望

13 普拉達服飾精品青山店

14 TOD'S 表參道大廈

15 東京天空樹

16 六本木新城

17 愛馬仕銀座店

18 Forum Building