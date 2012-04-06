Hubo un tiempo en que se decía que Tokio era el lugar para experimentar con la arquitectura moderna. ¿Cómo continúa cambiando la ciudad en el siglo XXI? ¡Emprendamos un viaje por la ciudad de la arquitectura, Tokio!

Una ciudad que se renueva

Las épocas no dejan de moverse de una arquitectura de “desechar y construir” a un ambiente urbano sostenible. Sin embargo, en un país con grandes terremotos como es Japón, y con el persuasivo argumento de reconstruir los edificios de cara a su inevitable deterioro, se ha venido reinventando la ciudad viva.

Especialmente en Tokio, ciudad relativamente libre del hechizo urbano que ejercen la historia y los patrones, se han venido construyendo muchos edificios de estilos nuevos. Desde la época de rápido crecimiento económico de la posguerra (años sesenta) hasta la época de la burbuja económica (finales de los ochenta y principios de los noventa) talentosos arquitectos japoneses y extranjeros compitieron con sus ideas, sin prestar atención a las tendencias generales, y Tokio se convirtió en una especie de laboratorio arquitectónico. Al entrar en el nuevo siglo se produjo un gran torrente de construcciones especulativas para producir apartamentos y demás; al mismo tiempo también llegó una gran cantidad de edificios construidos como oficinas centrales de marcas de lujo y moda.

¡Unámonos al fotógrafo Satō Shin’ichi, que se ha dedicado a contemplar la fisonomía de la ciudad con especial énfasis en la arquitectura y los espacios interiores, para embarcarnos en un viaje arquitectónico por Tokio!

Imágenes: Satō Shin’ichi

Texto: Katō Jun

Colaboraciones: departamento editorial Shōten Kenchiku

Colaboración fotográfica (Tokyo Sky Tree): Tobu Hotel Levant Tokyo

(Traducido al español del original en japonés)

1. Tokyo Sky Tree

2. The Jewels of Aoyama

3. Tokyo Midtown

4. Tokyo Midtown

5. Vista aérea panorámica de Shibuya

6. Nihonbashi Mitsui Tower

7. Centro Nacional de Arte de Tokio

8. Edificio V28 (Veloqx 28)

9. Aeropuerto Internacional de Haneda, Terminal de Pasajeros

10. Bulgari Ginza Tower

11. Nicolas G. Hayek Center

12. Vista del centro de Tokio

13. Prada Boutique Aoyama

14. Edificio TOD’S Omotesandō

15. Tokyo Sky Tree

16. Roppongi Hills

17. Maison Hermès (tienda Hermès de Ginza)

18. Forum Building