En Roppongi abren hasta altas horas de la madrugada restaurantes, clubs, pubs con actuaciones musicales y otros locales con espectáculos en directo entre otros establecimientos de distinta naturaleza. Por eso este barrio en el corazón de Tokio es conocido por ser uno de los lugares más animados.

Una zona de bares y clubs que nace durante la ocupación de los Estados Unidos

Roppongi Hills © Jiji

Por el cruce de Roppongi pasan personas de toda clase y condición. En este barrio de Tokio destaca especialmente el gran complejo Roppongi Hills (en inglés), finalizado en 2003 y cuya torre principal, la Mori Tower, mide 238 metros de altura. Poco después, cuando finalizó la construcción del complejo Tokio Midtown (en inglés) en 2007, la imagen de Roppongi pasó a ser la de una ciudad refinada a la vanguardia de la época, aunque a pesar de todo no ha podido librarse aún de su reputación de barrio para noctámbulos por los clubs y bares que siguen abriendo desde hace años. Hay asimismo locales famosos de cocina de distintos países que no existen en otros barrios, y por ello es un lugar famoso por la gran afluencia de extranjeros residentes en Japón.

Roppongi se desarrolló como un “barrio para los soldados” al existir en el lugar varias instalaciones del ejército imperial antes de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra estas instalaciones fueron confiscadas por el ejército de los Estados Unidos, y el lugar se llenó de bares y restaurantes para los soldados estadounidenses que se convirtieron en los cimientos del barrio comercial que es hoy.

Ver la torre de Tokio en el horizonte desde Roppongi hills

La torre de Tokio, que se ve muy cerca de Roppongi.

Hay muchas otras cosas interesantes de Roppongi, y un ejemplo de ello es el que es y ha sido durante mucho tiempo símbolo de la metrópolis: la Torre de Tokio. Una torre de radiodifusión de 333 metros de altura que aunque destaca también desde lo lejos, su presencia es mucho más imponente cuando se contempla de cerca, y es más bella aún cuando se ilumina de noche.

Ir de Roppongi a la Torre de Tokio en taxi cuesta alrededor de 1.000 yenes. Una vez en la torre se puede disfrutar de las vistas desde los miradores. El principal mirador está a 150 metros de altura, y la entrada cuesta 900 yenes para los adultos, 500 yenes para estudiantes de primaria y secundaria, y 400 yenes para los niños mayores de 4 años. Para pasar al mirador especial, a 250 metros de altura, hay que pagar un precio adicional de 700 yenes los adultos, 500 los estudiantes, y 400 los niños mayores de 4 años.

En Roppongi Hills está también el mirador Tokyo City View, a 250 metros de altura, desde el que es posible ver una panorámica completa de la ciudad. El precio de la entrada es de 1.500 yenes para los adultos, 1.000 yenes para los estudiantes de instituto y universitarios, y 500 yenes para los niños mayores de 4 años hasta los estudiantes de secundaria.

Roppongi es un barrio con estilo, pero eso no quiere decir que no haya lugares donde disfrutar de la naturaleza. Un ejemplo de ello es el Mōri Teien dentro de Roppongi Hills, un jardín de estilo japonés con un paseo circular en una superficie enorme de 4.300 metros cuadrados, dentro del que encontramos también un estanque en su centro, una pequeña cascada y un riachuelo. Además el lugar cuenta con varios cerezos y ginkgos que hacen que el ambiente se transforme según la estación, invitándonos a pasear tranquilamente por el lugar y sentir el paso de las estaciones en Japón. También está el espacio de descanso “Green & Park” en el Tokyo Midtown, con una amplia zona de césped en la que se puede ver a personas tomando el sol cuando hace buen tiempo.

Roppongi es tanto un barrio a la vanguardia de la época como un lugar en el que relajarse, por eso podemos decir que es un lugar que acoge a todo tipo de personas.

Una zona cercana al arte

El Centro Nacional de Arte de Tokio, uno de los lugares con espacio más amplio para exponer del país.

Roppongi es también un barrio que nos ofrece la oportunidad de disfrutar del arte. Existe una red conocida como “el triángulo del arte de Roppongi” (en inglés) formada por los tres principales museos del lugar: el Centro Nacional de Arte de Tokio, el Museo Suntory y el Museo Mori. Mostrando el ticket de una exposición que se esté celebrando en uno de estos museos, se puede obtener un descuento en el precio para entrar en los otros dos.

Desde 2009 se celebra una vez al año entre marzo y abril la “Roppongi Art Night”, un festival que se celebra durante una noche desde que el sol se pone hasta que vuelve a salir al día siguiente, en el que todo Roppongi se convierte en un escenario donde se despliegan muestras de arte, diseño, música, películas, performances, etc.

Podemos afirmar que Roppongi ya no es únicamente un barrio para el ocio nocturno, sino también un lugar sofisticado con una gran oferta de ocio y uno de los ambientes más internacionales de Tokio.