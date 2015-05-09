六本木是東京赫赫有名繁華街區之一，而且營業至深夜的餐廳、俱樂部、酒吧、Livehouse林立，也是夜生活的大好去處。

俱樂部、酒吧鱗次櫛比

六本木的十字路口總是吸引著世界各地的遊人，2003年以摩天大樓為主體的綜合設施「六本木新城」開業，2007年「東京中城」建成，從此六本木在人們心目中成為了走在時代最前列的時尚之街。另一方面，舊時的俱樂部、酒吧、夜總會等也「風頭」不減當年，依然是人們夜生活的好去處；而且，這裏還有不少在其他街區難得一見的外國菜老牌餐廳，因此吸引了眾多居住在日本的外國人士。

這個地區在第二次世界大戰以前集中了許多陸軍設施，是作為「部隊生活之街區」而發展起來的。戰後，美軍進駐此地並接收了大部分設施，面向美國士兵開設的餐飲店比比皆是，為如今的鬧市打下了基礎。

從六本木新城森大廈眺望東京鐵塔

六本木值得一看的地方還很多。例如「東京鐵塔」，它一直以來都是東京的象徵。這個高達333m的電波塔，遠看耀眼醒目，近看則別有一番氣勢和感染力，夜晚景觀燈璀璨，更是格外美麗。從六本木乘計程車到東京鐵塔，車費也只要1,000日圓左右，登塔遠眺是個不錯的享受。位於150m處的大眺望廳，票價為成人900日圓，中小學生500日圓，4歲以上兒童400日圓；250m處的特別眺望廳，成人700日圓，中小學生500日圓，4歲以上兒童400日圓。

六本木新城Mori Tower 52F有一個名為「Tokyo City View」室內瞭望臺，海拔250m，東京城景色盡收眼底。票價為成人1,500日圓，高中、大學生1,000日圓，4歲兒童到國中生500日圓。

六本木時尚美麗，又不乏自然美景。例如，六本木新城的「Mohri Garden」，是個總面積達4,300m2的周遊式日本庭園，瀑布和溪流環繞池塘，還植有櫻花樹和銀杏樹等，季節感十足，你能在漫步庭園的同時體驗日本的四季景緻。在東京中城，也有一個供遊人小憩的場所「Green & Park」，天氣晴朗的日子，你能看到不少人在這裏綠茵茵的草坪上曬著太陽，感受大自然的氣息。

六本木，走在這個街區，你既可感受到時代的最新潮流，同時又能讓你放鬆身心，陶情養性，是一個多姿多彩的生活空間。

藝術，近在身邊

六本木還是一個隨時可以邂逅藝術的地方，這裏擁有三大美術館——國立新美術館、三得利美術館和Mori Art Museum，形成了一個「六本木藝術三角」，只要出示其中一個美術館門票票根，在其他兩個美術館即可享受門票打折優惠。

自2009年起，六本木每年一次舉辦「六本木藝術之夜2015」的一夜演出活動，從太陽落山一直到第二天日出，整個六本木街區變身為一個盡情展示藝術、設計、音樂、映像和表演的巨大舞臺。此項活動2015年於4月25日（六）〜26日（日）舉辦。

標題圖片：六本木Almond咖啡蛋糕店前