六本木是东京赫赫有名繁华街区之一，而且营业至深夜的餐厅、俱乐部、酒吧、Livehouse（展演厅）林立，也是夜生活的大好去处。

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俱乐部、酒吧间鳞次栉比

六本木的十字路口总是吸引着世界各地的游人，2003年以摩天大楼为主体的综合设施“六本木新城”开业，2007年“东京中城”建成，从此六本木在人们心目中成为了走在时代最前列的时尚之街。另一方面，旧时的俱乐部、酒吧、夜总会等也“风头”不减当年，依然是人们夜生活的好去处；而且，这里还有不少在其他街区难得一见的外国菜老牌餐厅，因此吸引了众多居住在日本的外国人士。

这个地区在第二次世界大战以前集中了许多陆军设施，是作为“部队生活之街区”而发展起来的。战后，美军进驻此地并接收了大部分设施，面向美国士兵开设的餐饮店比比皆是，为如今的闹市打下了基础。

从六本木新城森大厦眺望东京塔

六本木值得一看的地方还很多。例如“东京塔”，它一直以来都是东京的象征。这个高达333米的电波塔，远看耀眼醒目，近看则别有一番气势和感染力，夜晚景观灯璀璨，更是格外美丽。从六本木乘出租车到东京塔，车费也只要1000日元左右，登塔远眺是个不错的享受。位于150米处的大眺望厅，票价为成人900日元，中小学生500日元，4岁以上儿童400日元；250米处的特别眺望厅，成人700日元，中小学生500日元，4岁以上儿童400日元。

六本木新城森大厦52层有一个名为“东京城市观景”室内瞭望台，海拔250米，东京城景色尽收眼底。票价为成人1500日元，高中、大学生1000日元，4岁儿童到中学生500日元。

六本木时尚靓丽，又不乏自然美景。例如，六本木新城的“毛利庭园”，是个占地面积达4300平方米的回廊式日本风格庭园，瀑布和溪流环绕池塘，还植有樱花树和银杏树等，季节感十足，你能在漫步庭园的同时体验日本的四季景致。在东京中城,也有一个供游人小憩的场所“绿色&庭园”，天气晴朗的日子，你能看到不少人在这里绿茵茵的草坪上晒着太阳，感受大自然的气息。

六本木，走在这个街区，你既可感受到时代的最新潮流，同时又能让你放松身心，陶情养性，是一个多姿多彩的生活空间。

艺术，近在身边

六本木还是一个随时可以邂逅艺术的地方，这里拥有三大美术馆——国立新美术馆、三得利美术馆和森美术馆，形成了一个“六本木艺术三角”，只要出示其中一个美术馆展览会的票根，在其他两个美术馆即可享受门票打折优惠。

自2009年起，六本木每年一次举办“六本木艺术之夜2015”的一夜演出活动，从太阳落山一直到第二天日出，整个六本木街区变身为一个尽情展示艺术、设计、音乐、映像和表演的巨大舞台。此项活动2015年于4月25日（周六）〜26日（周日）举办。

标题图片：六本木Almond咖啡蛋糕店前