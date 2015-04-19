لدى حي روبونغي الشهير بطوكيو وجهان مختلفان تماماً، فهي مدينة الأعمال التي تشتعل بالحركة والنشاط نهاراً لتمركز العديد من المكاتب والشركات والسفارات الأجنبية بها. أما ليلاً فتبدل المدينة الجادة ملابسها وتلبس رداء السهر والترفيه والمتعة، حيث يوجد بها الكثير من المتاجر الصغيرة والملاهي الليلية والمقاهي التي تقدّم ما لذ وطاب من المطبخ العالمي لروادها مما يجعلها مكاناً رائعاً لتمضية يوم كامل في التسوق واكتشاف ثقافة اليابانيين المحلية.

من منطقة عسكرية إلى حي للترفيه والنوادي الليلية!

يتجمع في تقاطع حي روبونغي العديد الأشخاص من مختلف الأجناس والأعراق من شتى أنحاء المعمورة. وقد تم افتتاح ”روبونغي هيلز“ بها في عام ٢٠٠٣ وهو أحد أكبر مراكز التجمع المدني التي تتمركز أسفل ناطحات السحاب وهي من أشهر أماكن الترفيه والتسوق بالعاصمة اليابانية. ومع اكتمال مجمع ”طوكيو ميد تاون“ عام ٢٠٠٧ رسخت روبونغي صورة المدينة العصرية المتطورة. ولكنها لا تزال تحافظ على طابعها الليلي المتمثل بالنوادي الليلية والحانات الموجودة بها منذ فترة طويلة. كما يتجمع بها العديد من المطاعم العالمية العريقة التي لا توجد في مناطق أخرى بالإضافة إلى كونها مكان شهير لتجمع الكثير من الأجانب المقيمين باليابان.

روبونغي هيلز © جيجي برس

وقد ازدهرت منطقة روبونغي كمنطقة تعيش بها قوات الجيش الياباني حيث كان يوجد بها العديد من المباني والمرافق العسكرية للقوات البرية الإمبراطورية قبل الحرب العالمية الثانية، لذلك كان يطلق عليها ”مدينة الجنود“. وبعد نهاية الحرب وهزيمة اليابان قامت قوات التحالف ممثلة في جيش الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء عليها. واكتظت المنطقة المطاعم لخدمة الجنود الأمريكيين المتواجدين وهو ما أصبح حجر الزاوية الذي قامت عليه روبونغي فيما بعد.

برج طوكيو في الأفق من روبونغي هيلز

ولدى روبونغي نقاط جاذبية أخرى. فعلى سبيل المثال برج طوكيو الذي يعد رمزاً للعاصمة اليابانية في الماضي والحاضر أيضاً. يصل ارتفاع برج البث إلى ٣٣٣ مترا، وهو ظاهر للعيان يمكن رؤيته بوضوح حتى من بعيد، ولكنه أكثر إثارة للإعجاب من ذلك بكثير عند النظر إليها عن قرب، وبل لعله أكثر جمالاً عندما يضاء ليلاً.

برج طوكيو، على مقربة من روبونغي.

إن الذهاب إلى برج طوكيو من روبونغي في سيارة أجرة يكلفك حوالي ١٠٠٠ ين فقط. فإذا ذهبت حتى البرج سيمكنك الاستمتاع بمشاهدة طوكيو من البانوراما في القسم الرئيسي على ارتفاع ١٥٠ مترا، وتكلفة دخول ٩٠٠ ين للبالغين و٥٠٠ ين لطلاب الابتدائي والإعدادي، و٤٠٠ ين للأطفال أكثر من ٤ سنوات. وللحصول على مكان مميز للتمتع بمشاهدة المدينة يمكنك الصعود إلى القسم على ارتفاع ٢٥٠ مترا، ودفع رسوم إضافية هي ٧٠٠ ين للبالغين، ٥٠٠ للطلاب و٤٠٠ ين للأطفال أكثر من ٤ سنوات.

كما يوجد في روبونغي هيلز بانوراما داخل المبنى تمكنك من الاستمتاع بمشاهدة المدينة في ”طوكيو سيتي بيو (إطلال على مدينة طوكيو)“. على ارتفاع ٢٥٠ مترا، يمكنك من خلالها مشاهدة بانوراما كاملة للمدينة. رسوم الدخول ١٥٠٠ ين للبالغين، و١٠٠٠ ين لطلاب المدارس الثانوية والجامعات، و٥٠٠ ين للأطفال أكثر من ٤ سنوات.

روبونغي هو حي عصري ومركز للموضة ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد به أماكن للاستمتاع بالطبيعة والاحساس بها عن قرب. مثال على ذلك هو ”حديقة مووري“ في روبونغي هيلز، وهي حديقة يابانية ضخمة مساحتها ٤٣٠٠ متر مربع، ويوجد بها بركة تحيط بها شلالات صغيرة وجداول مياه. وبالإضافة إلى ذلك يوجد بها أشجار الساكورا والجنكة والتي تغير من أجواء الحديقة وفقاً لكل فصل، وهو ما يمكنك من التنزه والمتمشية بها مع الاستمتاع بفصول السنة المختلفة. وهناك أيضا مساحة ”غرين أند بارك“ في طوكيو ميد تاون مع مساحة خضراء شاسعة لذلك فهناك أشخاص يذهبون هناك في الأيام التي يكون فيها الطقس صحواً للاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة.

إن حي روبونغي هو حي يجتمع فيه وجه المدينة العصرية الحديثة وكذلك هو مكان مميز للاسترخاء في نفس الوقت، لذلك نستطيع أن نقول إنه حي يحمل التنوع بكل أشكاله وله عدة وجوه.

حي تشعر فيه بالفن عن قرب

روبونغي هو أيضا الحي الذي يوفر الفرصة للتمتع بالفن. ومن المعروف أن هناك ما يسمى بـ ”ثالوث الفن روبونغي“ الذي تشكله المتاحف الثلاثة الرئيسية في المكان: متحف الفنون الجميلة الوطني الجديد في طوكيو، متحف سنتوري للفنون الجميلة ومتحف موري للفنون الجميلة. قم بعرض تذكرة لمعرض يقام في واحدة من هذه المتاحف، ويمكنك الحصول على خصم على سعر تذاكر في المتحفين الآخرين.

متحف الفنون الجميلة الوطني الجديد في طوكيو، والذي يكون فيه أكبر مساحة للعرض في البلاد

منذ عام ٢٠٠٩ تقام ”ليلة الفن في روبونغي“ مرة واحدة في السنة، وهو المهرجان الذي يعقد بين عشية وضحاها منذ غروب الشمس حتى اليوم التالي، حيث يصبح كل حي روبونغي مسرحا للفن، والتصميم، والموسيقى، والأفلام، والعروض الخ. ولقد عقد المهرجان ”ليلة الفن في روبونغي ٢٠١٥“ من ٢٥-٢٦ أبريل/نيسان ٢٠١٥.

(اليمين) ليلة الفن في روبونغي ٢٠٠٩: العملاق تورايان ينفث النار، (اليسار) ليلة الفن في روبونغي: ٢٠١٢ كوسوما يايوي © جيجي برس

المهرجان ”ليلة الفن في روبونغي ٢٠١٥“ الذي أقيم في ٢٥-٢٦ أبريل/نيسان ٢٠١٥

(باللغة اليابانية)

صورة العنوان مقدمة من جيجي برس.