На протяжении всей своей 400-летней истории Гиндза, модный квартал для вечерних прогулок, расположенный в самом центре Токио, была и остается не только токийским, но и общеяпонским символом изобилия.

Улица-витрина: от высокой моды до высоких технологий

Около четырехсот лет назад, когда Эдо (нынешний Токио), сделавшись ставкой сёгуната Токугава, начал стремительно расти и развиваться, мост Нихомбаси превратился в отправную точку самой важной транспортной артерии того времени – тракта Токайдо (Восточного приморского тракта), соединявшего политическую столицу с императорским Киото. Первый отрезок Токайдо получил название «Гиндза» (Серебряный двор) в честь построенного там монетного двора, на котором чеканились серебряные монеты. Отчасти благодаря выгодному соседству с замком Эдо, район Гиндза (ссылка на английском языке) стал символом столичного богатства и процветания – именно здесь располагались самые известные торговые дома и магазины.

В наши дни границы Гиндзы расширились – теперь так называют район протяженностью около пяти километров (с севера на юг), раскинувшийся по обе стороны от улицы Тюо-дори. В этом районе очень дорогая недвижимость, а земля, на которой расположен магазин товаров для каллиграфии «Кюкёдо» и прилегающие к нему здания неподалёку от перекрёстка Готё-мэ, издавна считается самой дорогостоящей в Японии. Здание универмага «Вако» (перекрёсток Ёнтёмэ), известное своей часовой башней, на протяжении многих лет остается наиболее популярным местом для встреч. Именно эту башню стирает в пыль взбешенный вечерним боем часов монстр Годзилла из одноименной киноленты 1954 года.

Памятник Годзилле в районе Хибия рядом с Гиндзой

Карта Гиндзы : http://www.ginza.jp/wp/wp-content/uploads/barrierfree_map_en.pdf (англ.)

Не только крупные дизайнерские бренды, но и марки фаст-фэшн (быстрая мода), наиболее известными из которых являются Zara и H&M, открывают филиалы на Гиндзе

Уже в начале эпохи Мэйдзи (1868-1912), когда Эдо сменил имя на Токио, Гиндза превратилась в сверхмодный район, где по соседству с традиционными торговыми домами обосновались известные рестораны западной кухни, новые фирмы, головные офисы крупных газет и информационных служб. В наши дни центр моды Токио сместился немного западнее, в районы Аояма и Омотэсандо, и тем не менее до сих пор на Гиндзе действуют филиалы многих мировых брендов, таких как «Шанель», «Эрмес», «Гуччи», «Луи Виттон», «Картье», «Тиффани» и «Армани». Кроме того здесь расположены магазины компаний Apple, Canon, Sony, Nikon и других гигантов рынка электроники. В этих суперсовременных центрах можно ознакомиться с последними разработками и новой продукцией. Будучи местом паломничества множества туристов со всего мира, Гиндза по праву может называться главной улицей-витриной Японии.

От классических суси-баров до первоклассных хостесс-клубов

Гиндза славится своими ресторанами, барами и клубами. Неподалеку находится самый большой в мире рыбный рынок Цукидзи, и несколько очень известных суси-баров, где подают классические нигири-дзуси в стиле эдомаэ, расположены именно на Гиндзе. Кроме суси-баров здесь также немало других ресторанов традиционной японской кухни, которые соседствуют с европейскими ресторанами самого высшего класса – ведь в том, что касается популяризации европейской кухни, Гиндза всегда была в авангарде. Кстати, именно здесь сосредоточено самое большое количество звездоносных заведений, список которых ежегодно публикуется в мишленовском путеводителе по Токио, Киото и Осаке.

Еще на Гиндзе есть огромное количество перворазрядных ночных клубов, куда приходят пообщаться после работы работники компаний и корпораций. В элитные хостесс-бары с их заоблачными ценами просто так с улицы не попадешь, но кроме этих закрытых заведений есть множество вполне доступных баров с хорошим уровнем обслуживания.

Также Гиндза может предложить своим гостям многочисленные арт-галереи, которых здесь больше, чем где бы то ни было в Японии. Это делает район по своему уникальным – на маленьком пространстве сосредоточено все лучшее и интересное, что есть в Японии.

Рай для пешеходов

Начиная с 1970-го года главные торговые улицы Токио периодически закрываются для транспортного движения и превращаются в пешеходные зоны, настоящий «рай для пешеходов». Например, на Гиндзе на выходные и во время праздников закрывается для транспорта центральная улица Тюо-дори на промежутке от перекрестка Иттёмэ до перекрёстка Хаттёмэ – в период с апреля по сентябрь с полудня до шести часов вечера, а в период с октября по март с полудня до пяти часов вечера (по состоянию на декабрь 2014 г.).

Такая импровизированная пешеходная зона с выставленными на улицу под открытое небо ресторанными столиками как нельзя лучше подходит для продолжительной, расслабленной и приятной прогулки по магазинам.

Пешеходы прогуливаются вдоль Тюо-дори, центральной улицы Гиндзы

Наступает конец недели, и улицы Гиндзы наполняются людьми, которые неспешно фланируют туда-сюда и рассматривают витрины. В последние годы в связи с увеличением числа иностранных туристов стало появляться все больше магазинов и ресторанов с обслуживанием на иностранных языках.

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