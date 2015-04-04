银座是东京都中央区的一个地名，400年来一直是东京乃至日本最具代表性的繁华商业街区。

喜马拉雅FM声音版

日本最高档的时尚街

大约400年前，在兴建东京的前身江户城时期，以日本桥为起点的“东海道”是当时日本最重要一条道路，银座就是沿着这条路开发建设的，因这里有一座银币造币局而得名“银座”；当时还因为它与城市的中心——江户城正面相对，因而发展成为江户最富盛名的繁华街区，日本数一数二的名店鳞次栉比。

现在的银座，指银座1丁目（相当于巷、条、胡同等——译注）到8丁目之间，以约5公里长的银座大道（中央大道）为中心的一带地区，这里被视为是日本最高级的商业区，5丁目“鸠居堂”前的地价以日本最贵而闻名。服部钟表店（精工）所在的银座4丁目交叉路口，一直以来都是人们约会碰头的好地方，电影《哥斯拉》（1954年版）中还描绘了了怪兽哥斯拉被23点报时的钟声激怒而摧毁了服部钟表店的场面。

日比谷的哥斯拉像

银座地图：

http://www.ginza.jp/wp/wp-content/uploads/barrierfree_map_en.pdf （英文）

http://www.ginza.jp/wp/wp-content/uploads/barrierfree_map_ja.pdf （英文）

世界各地的快时尚店也纷纷在银座落户

明治以后，江户改称东京，银座成为流行时尚的中心，西式餐饮店、信息产业等现代化企业和江户时代以来的老字号商家并驾齐驱，纷纷在此建立了总部。现在，虽然青山、表参道地区成为了东京的时尚中心，但像“香奈儿”、“爱马仕”、“古驰”、“路易威登”、“卡迪亚”、“蒂凡尼”、“阿玛尼”等驰名世界的一流品牌都在银座拥有自己的店铺。另外，“苹果”、“佳能”、“索尼”、“尼康”等厂家的商品展示厅也集中在银座，顾客能在此购买它们的最新产品，世界各国的游客纷至沓来，可谓日本名副其实的时尚之街。

从“江户前寿司”到高级俱乐部

银座还有许多极受欢迎的饭店餐厅。世界最大规模的鱼市——筑地就在银座附近，“江户前寿司”（江户式寿司——译注）店等众多日本料理名店云集于此。银座也是最早引进现代海外饮食文化的地方，所以提供各国美味的高级餐厅比比皆是，每年的《米其林美食指南》中，这里聚集了日本最多的星级餐厅。

银座这条街，还是高级“俱乐部”集中的地方，这里是东京的公司有关人士社交的场所。这些“俱乐部”的桌位费（服务费）贵得让人瞠目结舌，不是普通人轻易消费得起的；不过调酒师水准高价格却经济实惠的酒吧也不少。

银座还是日本画廊和美术展览室最多的地方。可以说在日本，银座是一个集所有精粹于一身的街区。

行人天堂

日本自1970年起，在东京的几条主要繁华街道的特定街区实行“行人天堂”措施，在规定时间内禁止机动车辆通行。横穿街区中央的银座大道（中央大道）1丁目至8丁目区间，4月～9月的周六周日和节假日的12点到18点、10月～3月的周六周日和节假日的12点到17点（截至2014年12月）成为“行人天堂”，这段时间内行人可在车道上自由行走，还可在设置于马路当中的椅子上小憩，为人们提供了更为轻松自由的逛街、购物环境。

银座的行人天堂

一到周末，银座的行人天堂，游客熙熙攘攘，他们观赏着商店的橱窗，享受着假日的欢愉。最近，随着外国游客的不断增加，能用外语待客的店铺和餐饮店也多了起来。

标题图片：哥斯拉像Tim Szczesuil