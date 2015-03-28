Ginza es uno de los barrios del municipio de Chūō en Tokio. Su historia se remonta a hace casi 400 años, desde el período Edo (1603-1868), y es sin duda uno de los barrios comerciales más populares no sólo de Tokio, sino de todo Japón.

El barrio con los escaparates más lujosos de Japón

Hace unos 400 años, cuando fue construida la ciudad de Edo, predecesora de Tokio, el puente de Nihonbashi en Ginza (http://www.ginza.jp/?lang=en, en inglés) se estableció como el punto de partida de la vía más importante de Japón en la época, la ruta del Tōkaidō. Se llamó a este barrio “Ginza” (lugar de la plata) por ser el lugar en el que se encontraba la casa de la moneda donde se acuñaban las monedas de plata (ginka). Además, estaba frente al castillo de Edo, en el corazón de la ciudad, y ya por aquel entonces albergaba el barrio comercial más popular, donde se encontraban los comercios más famosos de todo Japón.

Hoy la avenida de Ginza (Chūō-dōri) se extiende a lo largo de 5 kilómetros entre la primera manzana y la octava (lo que en la subdivisión de los barrios en Japón se conoce como 1-chōme y 8-chōme), siendo todo lo que se extiende a cada lado de la misma el barrio. Es el mejor lugar para establecer negocios, y de hecho, el espacio que hay delante del edificio Kyūkyodō en 5-chōme es conocido por ser el solar más costoso de todo Japón. Además, el edificio de Hattori Tokeiten (Seiko), edificado frente al cruce de Ginza 4-chōme, es famoso desde hace muchos años como un lugar de encuentro. En la película Godzilla (1954), se puede ver al monstruo destruir este edificio después de enfurecerse al oír sonar la campana de las 11 de la noche.

Estatua de Godzilla en Hibiya.

Mapa de Ginza:

http://www.ginza.jp/wp/wp-content/uploads/barrierfree_map_en.pdf (inglés)

http://www.ginza.jp/wp/wp-content/uploads/barrierfree_map_ja.pdf (japonés)

En Ginza no solo están las marcas más reconocidas, también tienen establecimientos las marcas de “fast fashion” de todo el mundo.

A partir del período Meiji (1868-1912), cuando Edo pasó a ser Tokio, Ginza se convirtió en un lugar de moda donde las oficinas centrales de negocios modernos como medios de comunicación o restaurantes de estilo europeo compartían el espacio con antiguos negocios que permanecían allí desde el período Edo. Aunque hoy las zonas de Aoyama y Omotesandō se han convertido en el corazón de la moda, en Ginza continúan exhibiéndose con impresionantes tiendas las marcas de lujo más famosas del mundo, como Chanel, Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Tiffany’s o Armani entre otras. Además, marcas como Apple, Canon, Sony o Nikon tienen salones de exposición en los que es posible probar sus productos más novedosos. Es por esto que llegan a Ginza visitantes de todos los países del mundo, ya que es literalmente el barrio con los mejores escaparates de Japón.

Del sushi “edomae” a los clubs de lujo

En Ginza también podemos encontrar muchos restaurantes y bares que disfrutan de una gran popularidad. Debido a la cercanía de Tsukiji, el mayor mercado de pescado del mundo, hay numerosos locales prestigiosos donde se sirve gastronomía japonesa, principalmente de un tipo de nigiri-zushi conocido como “edomae sushi”.

Aparte de esto, desde la primera mitad del siglo XX Ginza ha sido el barrio que ha estado a la vanguardia en la introducción de la gastronomía internacional, con numerosos restaurantes de lujo que ofrecen gastronomía de muy diversos países, y es el lugar de Japón que cada año reune mayor número de establecimientos con estrellas en la Guía Michelin.

Ginza es también un lugar de clubs exclusivos en los que miembros de distintas corporaciones de Tokio establecen lazos sociales. Estos clubs de lujo tienen un coste por mesa que hacen que a uno se le pongan los ojos como platos, y no son lugares a los que cualquiera pueda acercarse sin más, aunque también hay muchos bares con bármanes de alto nivel y precios más razonables.

Por otra parte, es el lugar de Japón donde se pueden encontrar más galerías de arte. En este sentido, Ginza es un barrio en el que se reúne lo mejor de Japón.

Un “paraíso de los peatones” por donde no pasan los vehículos

Desde 1970 en Japón se prohíbe circular por determinado tramo de las avenidas de los barrios comerciales más populares de la ciudad a los automóviles y otros vehículos durante un periodo de tiempo determinado, una norma de peatonalización que literalmente puede traducirse como “El paraíso de los peatones” (Hokōsha tengoku). La avenida de Ginza (Chūō-dōri), que cruza el centro de este barrio entre la primera manzana y la octava, se cierra al tráfico de 12.00 a 18.00 los sábados, domingos y festivos entre abril y septiembre, y de 12.00 a 17.00 esos mismos días de octubre a marzo, convirtiéndose en una calle peatonal (a diciembre de 2014).

En el espacio abierto a los peatones, una amplia avenida por la que habitualmente circula el tráfico, los transeúntes pueden caminar libremente e incluso descansar en las sillas que hay dispuestas en algunos sitios, lo que permite al visitante sentir aún más libertad para pasear y realizar sus compras.

Peatones en la avenida de Ginza. Los sábados, domingos y festivos por la tarde esta avenida se convierte en una calle peatonal.

Los fines de semana, cuando la calle queda libre de tráfico, Ginza se llena de personas que acuden a disfrutar del espectáculo que ofrecen los numerosos escaparates. Además, gracias al creciente número de turistas extranjeros que acuden últimamente, cada vez más establecimientos del lugar ofrecen sus servicios en varios idiomas.

Fotografías:

Estatua de Godzilla: Tim Szczesuil