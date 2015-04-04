銀座是東京都中央區的一個地名，400年來一直是東京乃至日本最具代表性的繁華商業街區。

日本最高檔的時尚街

大約400年前，在興建東京的前身江戶城時期，以日本橋為起點的「東海道」是當時日本最重要一條道路，銀座就是沿著這條路開發建設的，因這裏有一座銀幣造幣局而得名「銀座」；當時還因為它與城市的中心——江戶城正面相對，因而發展成為江戶最富盛名的繁華街區，日本數一數二的名店鱗次櫛比。

現在的銀座，指銀座1丁目到8丁目之間，以約5km長的銀座大道（中央大道）為中心的一帶地區，這裏被視為是日本最高級的商業區，5丁目「鳩居堂」前的地價以日本最貴而聞名。服部鐘錶店（精工）所在的銀座4丁目交叉路口，一直以來都是人們約會碰頭的好地方，電影《哥吉拉》（1954年版）中還描繪了了怪獸哥吉拉被23點報時的鐘聲激怒而摧毀了服部鐘錶店的場面。

日比谷的哥吉拉像

銀座地圖：

http://www.ginza.jp/wp/wp-content/uploads/barrierfree_map_en.pdf （英文）

http://www.ginza.jp/wp/wp-content/uploads/barrierfree_map_ja.pdf （英文）

世界各地的快時尚品牌也紛紛在銀座落戶

明治以後，江戶改稱東京，銀座成為流行時尚的中心，西式餐飲店、資訊產業等現代化企業和江戶時代以來的老字號商家並駕齊驅，紛紛在此建立了總部。現在，雖然青山、表參道地區成為了東京的時尚中心，但像「香奈兒（Chanel）」、「愛馬仕（HERMÈS）」、「古馳（Gucci）」、「路易威登（Louis Vuitton）」、「卡地亞（Cartier）」、「蒂芙尼（Tiffany & Co.）」、「亞曼尼（Giorgio Armani）」等馳名世界的一流品牌都在銀座擁有自己的店鋪。另外，「蘋果（Apple）」、「佳能（Canon）」、「索尼（Sony）」、「尼康（Nikon）」等廠家的商品展示廳也集中在銀座，顧客能在此購買它們的最新產品，世界各國的遊客紛至沓來，可謂日本名副其實的時尚之街。

從「江戶前壽司」到高級俱樂部

銀座還有許多極受歡迎的飯店餐廳。世界最大規模的魚市——築地就在銀座附近，「江戶前壽司」店等眾多日本料理名店雲集於此。銀座也是最早引進現代海外飲食文化的地方，所以提供各國美味的高級餐廳比比皆是，每年的《米其林指南（Le Guide Michelin）》中，這裏聚集了日本最多的星級餐廳。

銀座這條街，還是高級「俱樂部」集中的地方，這裏是東京的公司有關人士社交的場所。這些「俱樂部」的桌位費（服務費）貴得讓人瞠目結舌，不是普通人輕易消費得起的；不過調酒師水準高價格卻經濟實惠的酒吧也不少。

銀座還是日本畫廊和美術展覽室最多的地方。可以說在日本，銀座是一個集所有精粹於一身的街區。

行人天堂

日本自1970年起，在東京的幾條主要繁華街道的特定街區實行「行人天堂」措施，在規定時間內禁止機動車輛通行。橫穿街區中央的銀座大道（中央大道）1丁目至8丁目區間，4月～9月的週六週日和節假日的12點到18點、10月～3月的週六週日和節假日的12點到17點（截至2014年12月）成為「行人天堂」，這段時間內行人可在車道上自由行走，還可在設置於馬路當中的椅子上小憩，為人們提供了更為輕鬆自由的逛街、購物環境。

銀座的行人天堂

一到週末，銀座的行人天堂，遊客熙熙攘攘，他們觀賞著商店的櫥窗，享受著假日的歡愉。最近，隨著外國遊客的不斷增加，能用外語待客的店鋪和餐飲店也多了起來。

標題圖片：哥吉拉像Tim Szczesuil