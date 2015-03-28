تعد جينزا المنطقة الأشهر في كل طوكيو لتسوق الطبقة الراقية حيث أنها تحوي الأسواق والمطاعم ووسائل الترفيه. كما تحتوي على عدد ضخم من المحلات والمتاجر، والمعارض الفنية، والمطاعم، والمقاهي. وقد ظلت كمنطقة تسوق حيوية على مدى ٤٠٠ عام. في هذا الموضوع سنأخذكم في جولة للتعرف على هذه المنطقة العصرية الأنيقة في طوكيو، والتي تعد واحدة من أشهر وأرقى مناطق التسوق في العالم وليس في اليابان فقط.

”جينزا“ حي به أرقى نافذات عرض في اليابان



جينزا (موقع منطقة جينزا الرسمي بالإنكليزية) هي منطقة تم بناءها عند تأسيس ”إيدو“ العاصمة القديمة لليابان قبل حوالي ٤٠٠ عام والتي أصبحت طوكيو بعد ذلك، وتقع على طريق ”توكايدو“ وهو أهم طريق في اليابان والذي يبدأ من ”نيهون - باشي“. ويرجع تسمية ”جينزا“ بهذا الاسم لوجود دار لسك العملات الفضية بها في ذلك الوقت. كما أن ”جينزا“ تشرف أيضا على قلعة إيدو من الأمام التي تعتبر مركز إيدو، فهو منطقة تمثل العاصمة القديمة إيدو منذ ذلك الوقت، ولذا تتواجد به المحال المشهورة التي تمثل اليابان.

ويطلق حاليا بشكل أساسي على المنطقة الممتدة على جانبي شارع جينزا ”تشوأو دوري“ والذي يمتد لحوالي ٥ كيلومتر ما بين الحي الأول والحي الثامن من ”جينزا“ كمنطقة تجارية تعتبر من أكثر الأماكن رقياً، ومن المعروف أن سعر الأراضي أمام مكتبة ”كيوكيودو“ في الحي الخامس منها بأنه أعلى سعر للأراضي في اليابان. كذلك تقاطع الحي الرابع في جينزا حيث توجد به متجر ”هاتوري“ للساعات، المعروف الآن بساعات ”سيكو“، والمشهور منذ زمن بعيد بأنه مكان للمواعدة. في فيلم ”غودزيلا“ الذي أنتج عام ١٩٥٤ يوجد به مشهد حيث يغضب الوحش عند سماعه دقات الساعة ١١ مساء ليقوم بتدمير متجر هاتوري للساعات.

تمثال غودزيلا الموجود بمنطقة هيبيّا

الرابط: خريطة جينزا (باللغة الإنكليزية)

”جينزا“ تتجمع بها ليس محلات الماركات العالمية فقط بل محلات الموضة السريعة

وقد أصبحت ”جينزا“ مركزا للموضة بعد أن تغير اسم إيدو إلى طوكيو منذ حلول عصر ”ميجي“، وتتواجد بها المطاعم على الطراز الغربي، ومقرات المؤسسات الحديثة مثل شركات صناعة المعلومات وغيرها، تقف جنباً إلى جانب مع المحال ذات التاريخ العريق منذ عصر إيدو. أما في الوقت الحاضر، تشتهر منطقة ”أوياما“ ومنطقة ”أوموتيساندو“ على أنهما مركز الموضة في اليابان، ولكن توجد في ”جينزا“ محال للماركات العالمية الشهيرة في العالم، على سبيل المثال، ”شانيل“، ”هيرميس“، ”غوتشي“، ”لويس فويتون“، ”كارتييه“، ”تيفاني“، ”أرماني“، وغيرها. هذا بالإضافة إلى وجود صالات العرض لشركات ”كانون“، ”سوني“، ”نيكون“، ”أبل“ وغيرها حيث يستطيع أي شخص التعرف على المنتجات الجديدة لهذه الشركات ولمسها مباشرة. كما تكتظ ”جينزا“ بالسياح من مختلف أنحاء العالم، فهي فعليا وحرفيا أفضل منطقة بها أرقى نوافذ عرض في اليابان.

من مطاعم السوشي إلى الأندية الليلية الراقية

يوجد العديد من المطاعم ذات الشهرة العالية في جينزا. كما يتجمع بها أشهر مطاعم الأكل الياباني التي تقدم ”إيدوماي سوشي“ نظراً لتواجد ”تسوكيجي“ وهو أكبر سوق للسمك في العالم بالقرب منها. وبالإضافة إلى ذلك، يتواجد بها أيضاً مطاعم للمأكولات الأجنبية راقية المستوى حيث أن ”جينزا“ المنطقة رقم واحد في تقديم مأكولات ووجبات من المطابخ العالمية والثقافات الأجنبية الأخرى في العصر الحديث. كما تتجمع فيها أكثر مطاعم تحصل على تقييمات سنوية في ”دليل ميشلان للمطاعم العالمية“ في اليابان.

هذا بحانب شهرتها بتجمع النوادي الليلية الراقية التي يستخدمها أصحاب الأعمال كمكان اجتماعي. رسوم خدمة تلك النوادي غال لدرجة غير عادية، ولذا من الصعب أن يتردد العوام على تلك الأندية ولكن هناك العديد من البارات التي يوجد بها سقاة ذو مستوى عال بسعر معقول.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ”جينزا“ بها أكثر صالات عرض للوحات الفنية ومعارض الفن. ومن هذا المنطلق فإن جينزا هي المنطقة التي يتجمع بها أفضل وأرقى أشياء في اليابان.

جنة المشاة

منذ عام ١٩٧٠ تم تحديد مساحة معينة في شوارع مناطق الترفية والأسواق الشهيرة في طوكيو ليطبق فيها نظام ”طريق جنة المشاة“ وهو أن يتم غلق الشارع أمام جميع أنواع المركبات لوقت محدد. ففي جينزا تحدد في شارع جينزا الرئيسي (تشوأي دوري) الذي يمر في مركز المنطقة المساحة ما بين الحي الأول والحي الثامن ليكون ”طريق جنة المشاة“، خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول يومي السبت والأحد وأيام العطلات الرسمية من الساعة ١٢ ظهرا وحتى ٦ مساء، وخلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى مارس/آذار يومي السبت والأحد وأيام العطلات الرسمية من الساعة ١٢ ظهرا وحتى ٥ مساء (ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٤ الحالي). أثناء تطبيق نظام ”طريق جنة المشاه“ يكون الشارع الذي تمر فيه السيارات في الأوقات العادية مفتوحا أمام المشاة ليتحركوا ذهابا وإيابا بحرية كما يمكنهم أيضا الاستراحة على المقاعد المجهزة أي تسطيعون أن يستمتعوا بالتسوق والتنزة بكل حرية وراحة.

التمتع بالتمشية في الشواراع الرئيسية. ”جينزا“ بعد ظهر أيام السبت والأحد وأيام العطلات تصبح جنة للمشاة.

وفي نهاية الأسبوع، تكتظ المنطقة بالأشخاص الذين يستمتعون بالمشي والتسوق في هذا المكان الرائع. وفي الآونة الأخيرة، ازدادت المحال التجارية والمطاعم والبارات التي تقدم خدماتها بلغات أجنبية بعد الزيادة المطردة في أعداد السائحين الأجانب لليابان.

قدم صورة تمثال غودزيلا: Tim Szczesuil