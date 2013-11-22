Храмовый комплекс Киёмидзу-дэра внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО в качестве культурного достояния древней столицы, Киото. Этот храм — одно из наиболее посещаемых достопримечательных мест в Японии. Во время «периода вечернего любования» его украшает специальная подсветка, что позволяет сполна насладиться видом храма и соседствующих с ним районов города.

Киёмидзу-дэра, "храм чистой воды", основан в 778 году и является древнейшим буддийским храмом в Киото. Он расположен в восточной части древней столицы, у вершины горы Отова, и площадь его территории, на которой находятся главное здание и пагоды, составляет 130 тысяч квадратных метров. Окружённый другими храмами, одни из которых внесены в список национальных сокровищ, а другие — в список важного культурного наследия, Киёмидзу-дэра ежегодно привлекает почти 5 миллионов посетителей.

Когда хотят сказать об отчаянной решимости сделать что-то, то говорят: «Прыгаю с галереи Киёмидзу», ведь по японскому поверью тот, кто спрыгнул оттуда и остался жив, непременно осуществит задуманное. Вошедшую в пословицу величественную галерею, высота которой составляет около 13 метров, поддерживают колонны, сделанные из огромных деревьев дзельквы.

Наряду с обычным летним видом храма Киёмидзу-дэра, мы представляем его фантастическую ночную панораму во время т. н. «вечернего любования», когда храм освещён особой подсветкой. Мы надеемся, что это позволит зрителям в полной мере насладиться красотой Киёмидзу-дэра так, как если бы они побывали там дважды — во мраке ночи и при свете дня.