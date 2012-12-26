يقع معبد كيوميزوديرا Kiyomizudera بمحافظة كيوتو، وهو واحد من مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو. ويمثل كذلك واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في اليابان. يضاء بشكل جميل ثلاث مرات في السنة، ويفتح للجمهور ليلاً للاستمتاع بمناظره الرائعة خاصة في الربيع والصيف، والخريف.

تاريخ معبد كيومزوديرا عريق يعود لعام ٧٧٨ وهو يعد من أقدم معابد محافظة كيوتو حيث يقع المعبد على منحدرات جبل أوتووا Otowa شرق المدينة كما توجد القاعة الرئيسية وهيكلها الشهير وسط أرضية ثمينة تغطي ما يقارب ١٣٠٠٠ متراً مربعاً. ويحتوي الحرم على عدة مباني وأعمال فنية لا تقدر بثمن إذ تعد كنوزاً وطنية. يزور المعبد كل عام حوالي خمسة ملايين زائر من جميع أنحاء العالم. مقابل القاعة الرئيسية، تجد منصة خشبية، يقارب طولها ١٣ متراً مصنوعة بلوحات من سرو الهينوكي Hinoki (نوع من أنواع الشجر). تستند المنصة على أعمدة فخمة شامخة، مصنوعة من أشجار الزيلكوفا العملاقة. تقول الأسطورة أنه إذا ما قفز شخص من هذه المنصة ونجا بعدها، فستتحقق أمنياته كلها. وإلى يومنا هذا، يتحدث الناس عن ”القفز من كيوميزو“ قبل الشروع بالمغامرة في مشاريع جديدة.

في هذه الرحلة إلى كيوتو أُنتجت مجموعتين من الصور البانوراما ٣٦٠ درجة، الأولى عبارة عن صور تم التقاطها خلال النهار والأخرى في الليل خلال موسم ”الإضاءة“ في قلب الصيف. نرجو أن تستمتعوا برفاهية رؤية معبد كيوميزودرا أثناء النهار وفي الليل أيضاً في أي وقت وأي مكان بالعالم.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، المصور سوميسي ناوتو بتصريح من كيوميزودرا)