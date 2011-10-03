Registrado en el Patrimonio Mundial, como uno de los Monumentos históricos de la antigua Kioto, el templo de Kiyomizudera es uno de los lugares turísticos más populares del país. Durante el período especial de visitas nocturnas queda iluminado, pudiéndose disfrutar de su amplia terraza y de unas magníficas vistas de la ciudad de Kioto.

El templo de Kiyomizudera puede enorgullecerse de ser el de más larga historia entre los de Kioto, pues fue fundado en el año 778. Su pabellón principal y su pagoda se alzan en la ladera del monte Otowasan, situado en la zona de Rakutō, en el este de Kioto. Su recinto tiene una superficie de 130.000 metros cuadrados. Rodeado de elegantes construcciones que están catalogadas como tesoros nacionales o bienes culturales, se estima que cerca de cinco millones de personas de todas las nacionalidades lo visitan cada año.

Los japoneses utilizan el dicho “tirarse de la terraza del Kiyomizudera” para expresar una decisión o una acción audaz. La terraza del pabellón principal, origen de este dicho, es un entarimado de ciprés japonés. Sustentada por una estructura de pilares hechos con enormes troncos de keyaki (Zelkova serrata, especie de olmo), tiene una altura cercana a los trece metros, siendo el diseño del conjunto de gran belleza y monumentalidad.

En esta ocasión les ofrecemos panorámicas de 360º de vistas tomadas de día, donde vemos su cara más difundida, y de noche, captadas durante el periodo especial de visitas nocturnas, por el verano. Somos turistas privilegiados, pues podemos disfrutar de una doble visita, diurna y nocturna, a Kiyomizudera.

(Traducido al español del original en japonés)