Традиционная японская кухня "васёку" в декабре прошлого года была занесена в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Она стала 22-м пунктом в этом списке от Японии, однако впервые Япония попала в список благодаря своей культуре питания.

На 8-м заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое состоялось 4 декабря 2013 года в столице Азербайджана Баку, было принято решение включить в список Нематериального культурного наследия традиционную японскую кухню – васёку. Причиной внесения в почётный список японской культуры питания стало её «отражение японской духовности, которая включает в себя почтение к природе», а также то, что васёку имеет древнюю традицию, передающуюся от поколения к поколению.

Здоровое питание, почтение к природе и дань традициям

Когда в марте 2012 года японское правительство подало заявку на внесение в список Нематериального культурного наследия «Традиционной японской кухни васёку», то оно указало четыре следующих причины для потенциального включения васёку в почётный список.

1. Разнообразие и свежесть ингредиентов при уважении к исходному вкусу

Территория Японии простирается широко с севера на юг, а также характеризуется наличием большого количества гор и доступом к морю, благодаря чему обладает довольно разнообразной природой. В каждом регионе Японии есть множество продуктов, присущих именно данной местности. Оптимальные способы приготовления этих продуктов и кухонная утварь также развиты в высокой степени.

2. Безупречно сбалансированное здоровое питание

Основной принцип традиционной японской кухни звучит как итидзю-сансай и подразумевает, что основное меню должно включать в себя один суп, три гарнира и, конечно же, рис, что создает идеальный пищевой баланс. А умелое использование вкуса умами позволяет снизить применение в рационе животных жиров, что способствует японскому долголетию и помогает предотвратить ожирение.

3. Выражение природной красоты и смены сезонов

Одной из характеристик васёку также является отражение в ней красоты окружающей природы и сменяющих друг друга времён года. Японцы украшают блюда сезонными цветами и травами, а также используют соответствующие времени года утварь и посуду, что позволяет насладиться прелестями каждого сезона.

4. Тесная связь с ежегодными празднествами

На протяжении своей долгой истории японская кухня тесно срослась с такими традиционными праздниками, как, например, Новый год. Разделяя с другими съедобные дары природы, японцы укрепляли связи внутри семьи и добрососедские отношения.

О всемирном наследии ЮНЕСКО

Целью внесения в список Нематериальных культурных сокровищ, таких как искусство, праздники, традиционные ремёсла и т. д., является сохранение культуры, тесно связанной с обычаями и историей определённой местности. Именно с этой целью начиная с апреля 2006 года ЮНЕСКО осуществляет регистрацию таких объектов в соответствии с Конвенцией по охране Нематериального культурного наследия.

Нематериальное культурное наследие является одним из трёх проектов ЮНЕСКО в области сохранения мирового наследия вместе со Всемирным культурным и природным наследием, куда входят руины, природные объекты, а также архитектурные сооружения, и Всемирным документальным наследием (Память мира), куда входят тексты, картины и т. д. В этот раз Межправительственный комитет помимо японской кухни зарегистрировал также корейскую культуру кимчжан – обычай заготовки традиционного блюда кимчи – и другие 30 объектов. Теперь в список Нематериального наследия входит 328 пунктов. Япония представлена в нём также театрами Но и Кабуки, древними айнскими танцами, а всего от Японии в нём 22 объекта.

Что касается культуры питания как важной части общественного наследия, то японская кухня стала в списке пятой, ранее туда вошли «Гастрономическое искусство Франции», «Средиземноморская кухня: Испания, Италия, Греция, Марокко», «Традиционная кухня Мексики» и «Турецкое блюдо кешкек (из пшеницы с мясом)».

Сохранение традиций для будущих поколений

Раньше васёку в большой мере опиралась на изначальные ингредиенты и кулинарное мастерство, уделяя большое внимание сезону. Однако в наши дни готовить становится все проще, да и к выбору ингредиентов подходят уже не так придирчиво, как прежде.

Нельзя также отрицать влияние зарубежных веяний на японскую кулинарию. Вслед за вестернизацией общества японская молодёжь все реже отдает предпочтение национальной кухне, и некоторые источники бьют тревогу по поводу критического состояния японской кухни внутри самой Японии.

Внесение объекта в список Нематериального культурного наследия подразумевает постоянное принятие мер по сохранению этого наследия. Японское правительство надеется, что признание национальной японской кухни частью мирового наследия поможет распространить её популярность по миру, позволяя иностранцам лучше понять японскую культуру питания. Кроме этого также ожидается, что благодаря этому событию и сами японцы начнут уделять большее внимание сохранению традиций своей национальной кухни для будущих поколений.

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