联合国教科文组织2013年12月4日在阿塞拜疆首都巴库举行的第8届政府间委员会上，正式将“和食”纳入世界非物质文化遗产名录。评审委员会评价说，“和食”表现了日本人敬重自然的精神，它作为传统的社会习俗而代代相传。

饮食习惯源于敬重自然的精神

日本政府与2012年3月向联合国教科文组织提出了将“和食——日本的传统饮食文化”列入世界非物质文化遗产名录的申请，将“和食”的特征归纳为以下四点。

1. 多样化的新鲜食材，珍视食材特有的味道

日本的国土南北狭长，大海、山岭、村落……，自然环境得天独厚，在烹饪中各地区都使用了本地特色丰富的食材，而且有效利用食材原味的烹饪技术和炊具都非常出色。

2. 营养均衡有益于健康的饮食习惯

人们认为，在营养均衡方面，三菜一汤（日本料理中基本的一餐）的日本饮食结构是最为理想的。而且，通过有效利用食材的“鲜味”，抑制了动物脂肪的摄取，为日本人的长寿、肥胖预防起到了有益的作用。

3. 表现自然之美和四季轮换

另一个特点，是在备膳用餐的各个环节上表现自然之美和四季的轮换交替。用应时的花草枝叶点缀菜肴，室内的陈设布置及碟碗等餐具也因季而异，让人在饱尝美食的同时尽享春夏秋冬的自然之美。

4. 与传统节庆密切结合

日本的饮食文化，是和正月等传统节庆活动密切结合而发展起来的。人们通过分享自然的恩泽“食”，共度用餐时光，加深了亲人间的感情，增进了地区间的联系。

饮食文化领略的第五项非物质文化遗产

录入非物质文化遗产，是为了保护诸如表演艺术、节庆活动、传统工艺技术等无形却与当地历史及生活习俗密切相关的文化。联合国教科文组织根据《保护非物质文化遗产公约》（2006年4月生效），审议各国申报的遗产，决定是否将其列入遗产名录。

非物质文化遗产和以遗址、自然、建筑等为对象的“世界遗产”，以文献、绘画等为对象的“世界记忆遗产”一起，被称为联合国教科文组织的“三大遗产项目”。在此次的政府间委员会上，入选的申报项目有日本的“和食”、韩国的泡菜文化（腌制泡菜的习俗）等30项，至此，列入名录的非物质文化遗产达到328项。日本继能乐、歌舞伎、阿伊努人的传统舞蹈等之后，“和食”成为第22项列入名录的非物质文化遗产。

有关饮食的非物质文化遗产，之前已有“法国美食术”、“西班牙、意大利、希腊、摩洛哥四国的地中海美食”、“地中海传统美食”、“土耳其传统美食keskek（小麦和肉舂捣而成）”四项作为社会习俗纳入了名录，“和食”是第五项。

藉入遗，促进保护和传承

“和食”向来注重烹饪技术和材料，追求“时鲜、应季”。但是，随着烹饪技术向简捷化的飞速发展，人们对食材也不象从前那样讲究了。

再者，在外国饮食文化影响下，生活西化，年轻人逐渐离弃“和食”，甚至有人指出，日本国内已处于“和食”危机状态。

列入非物质文化遗产名录后，就必须对该遗产采取持续性的保护措施。日本政府希望藉此次“和食”入遗，在国外推广日本的饮食文化，同时为日本人自身对日本饮食文化的传承助以一臂之力。