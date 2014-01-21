聯合國教育科學文化組織（UNESCO）2013年12月4日在亞塞拜然（Azerbaijan）首都巴庫（Baku）舉行的第8屆政府間委員會上，正式將「和食」納入世界非物質文化遺產名錄。評審委員會評價說，「和食」表現了日本人敬重自然的精神，它作為傳統的社會習俗而代代相傳。
飲食習慣源於敬重自然的精神
日本政府與2012年3月向教科文組織提出了將「和食——日本的傳統飲食文化」列入世界非物質文化遺產名錄的申請，將「和食」的特徵歸納為以下四點。
1﹒多樣化的新鮮食材，珍視食材特有的味道
日本的國土南北狹長，大海、山嶺、村落……，自然環境得天獨厚，在烹飪中各地區都使用了本地特色豐富的食材，而且有效利用食材原味的烹飪技術和炊具都非常出色。
2﹒營養均衡有益於健康的飲食習慣
人們認為，在營養均衡方面，三菜一湯（日本料理中基本的一餐）的日本飲食結構是最為理想的。而且，通過有效利用食材的「鮮味」，抑制了動物脂肪的攝取，為日本人的長壽、肥胖預防起到了有益的作用。
3﹒表現自然之美和四季輪換
另一個特點，是在備膳用餐的各個環節上表現自然之美和四季的輪換交替。用應時的花草枝葉點綴菜餚，室內的陳設布置及碟碗等餐具也因季而異，讓人在飽嚐美食的同時盡享春夏秋冬的自然之美。
4﹒與傳統節慶密切結合
日本的飲食文化，是和正月等傳統節慶活動密切結合而發展起來的。人們通過分享自然的恩澤「食」，共度用餐時光，加深了親人間的感情，增進了地區間的聯繫。
飲食文化領域的第五項非物質文化遺產
錄入非物質文化遺產，是為了保護諸如表演藝術、節慶活動、傳統工藝技術等無形卻與當地歷史及生活習俗密切相關的文化。教科文組織根據《保護非物質文化遺產公約》（2006年4月生效），審議各國申報的遺產，決定是否將其列入遺產名錄。
非物質文化遺產和以遺址、自然、建築等為對象的「世界遺產」，以文獻、繪畫等為對象的「世界記憶遺產」一起，被稱為教科文組織的「三大遺產項目」。在此次的政府間委員會上，入選的申報項目有日本的「和食」、韓國的泡菜文化（醃製泡菜的習俗）等30項，至此，列入名錄的非物質文化遺產達到328項。日本繼能樂、歌舞伎、阿伊努人的傳統舞蹈等之後，「和食」成為第22項列入名錄的非物質文化遺產。
有關飲食的非物質文化遺產，之前已有「法國美食術」、「西班牙、義大利、希臘、摩洛哥四國的地中海美食」、「地中海傳統美食」、「土耳其傳統美食keshkek（小麥粥）」四項作為社會習俗納入了名錄，「和食」是第五項。
藉入遺，促進保護和傳承
「和食」向來注重烹飪技術和材料，追求「時鮮、應季」。但是，隨著烹飪技術向簡捷化的快速發展，人們對食材也不像從前那樣講究了。
再者，在外國飲食文化影響下，生活西化，年輕人逐漸離棄「和食」，甚至有人指出，日本國內已處於「和食」危機狀態。
列入非物質文化遺產名錄後，就必須對該遺產採取持續性的保護措施。日本政府希望藉此次「和食」入遺，在國外推廣日本的飲食文化，同時為日本人自身對日本飲食文化的傳承助以一臂之力。
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