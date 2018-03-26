تمتد طوكيو إلى أكثر من ألفى كيلومتر مربع من الأراضى. وهذه المساحة تخص منطقة العاصمة وحدها، وتعادل مساحتها مساحة محافظات أخرى في اليابان، ولا تضم الأماكن التي يكون الزحف العمراني فيها ممتد إلى المحافظات المجاورة. ولكن على عكس 46 محافظة أخرى، تفتقر طوكيو إلى عاصمة المحافظة التي يمكن تعريفها بأنها مركزها. فما هو مركز العاصمة اليابانية الشهيرة؟ العديد من المرشحين يتدافعوا لنيل هذا الشرف.

محطة قطارات طوكيو

المحطة التي تحمل اسم العاصمة وهي بالطبع منافس يقبع في الطليعة. وهي نقطة التقاء خطوط قطارات الشينكانسن المتجهة شمالاً وغرباً، والمبنى من الطوب الأحمر ويعد رمزا تاريخيا لمدينة طوكيو. وفي الجهة الغربية من المحطة يقع حي مارونوأوتشي الذي يعتبر واحدا من المراكز المالية بطوكيو بالقرب من حدود القصر الإمبراطوري، وكذلك بلدية تشيودا. أما إلى الجهة الشرقية فيوجد حي يائسو الصاخب ومناطق التسوق الراقية في نيهونباشي وجينزا.

شينجوكو

يقع المقر الإداري للعاصمة اليابانية طوكيو حيث يتم اتخاذ القرارات حول إدارة العاصمة في حي شينجوكو الشهير. ويمكن للزوار مشاهدة مناظر جيدة لطوكيو من خلال ركوب مصعد المبني وصولا إلى سطح المراقبة في الطابق الخامس والأربعين. كما تضم شينجوكو محطة القطار الأكثر ازدحاما في العالم، والتي يستخدمها الملايين من الناس يوميا. وبها أماكن الحياة الترفيهية الليلية في منطقة كابوكي تشو، وعدد لا يحصى من المطاعم، والمتاجر الراقية، ويقدم هذا الحي مثالًا قويًا لكونه مركزًا حيويًا للعاصمة طوكيو.

شيبويا

يعتبر تقاطع شيبويا الشهير (Shibuya’s scramble crossing) بالنسبة لكثير من الزوار الأجانب لليابان أكثر المواقع شهرة في طوكيو بالإضافة إلى تمثال (الكلب الوفي هتشيكو) المجاور للتقاطع. ومحطة شيبويا تحتل المرتبة الثانية فقط بعد شينجوكو من حيث عدد الركاب الذين يرتادونها يوميا لاستخدام خط الـ JR وخطوط السكك الحديدية الخاصة باعتبارها محطة وصول أو الانتقال من خلالها للذهاب إلى منطقة أخرى. ولفترة من الوقت كان يطلق على شيبويا لقب (Bit Valley) ”وادي بت“، وهي ترجمة حرفية للفظ (شيبويا) بالإنكليزية، حيث يُتلاعب باللفظ ”بت“ والتي تعني (shibu) (شيبو) المقطع الأول في كلمة شيبويا مشيرة أيضا إلى وجود صناعة تكنولوجيا المعلومات كرد من اليابان على وادي السيليكون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويجري حاليا إعادة بناء وتخطيط المنطقة، ومن المقرر أن تظهر وجهها الجديد للعالم في عام 2020.

روبونغي/ أزابو-جوبان

تقع منطقة روبونغي/ أزابو-جوبان ضمن النطاق الدائري لخط قطار يامانوتي، وهي مرشح قوي آخر لتكون مركز وسط مدينة طوكيو. اشتهرت روبونغي سابقا في المقام الأول بالحياة الليلية الصاخبة، إلا أنها أعادت اكتشاف نفسها في الفترة النهارية على الأقل كمركز للفن والتسوق. تقع منطقة أزابو حيث تتواجد العديد من السفارات، مما يجعلها تضفي على الحي رونقا عالميًا. كما يقع بالقرب منها رمز المدينة الكلاسيكي برج طوكيو.

أوينو

القلب التاريخي لطوكيو، وهي المكان الذي يحل به المسافرون القادمون من جهة الشمال. وأكثر ما تشتهر به حاليا حديقة أوينو (Ueno Park)، والتي تضم العديد من المتاحف كمتحف طوكيو الوطني والمتحف الوطني للفن الغربي ضمن نطاق حدود الحديقة. وفي الربيع، تجذب أشجار زهر الكرز المنتشرة في الحديقة حشودًا كبيرة من الناس. وعلى مقربة منها إلى الجهة الشرقية يطل برج سكاي تري، وهو ثاني أطول مبنى في العالم ورمز آخر للعاصمة اليابانية، هذا إلى جانب حي أساكوسا الشهير الذي يمثل مقصدا سياحيا ذائع الصيت. وتظهر الصورة تمثال للساموراي الشهير سايغو تاكاموري وكلبه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان: تقاطع شيبويا الشهير في طوكيو)