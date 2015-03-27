Величественный бордовый фасад здания вокзала Токио радует глаз с 1914 года. Широкая конструкция станции со стороны Маруноути является самым хорошо известным примером кирпичной архитектуры, создававшейся в периоды Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-26). В те времена влияние западной культуры было наиболее сильным.

Спрос на строительный материал

Дизайн здания очевидно европейский, но ярко-красный оттенок стен — это однозначно японское явление. В оригинальной конструкции использовалось около 8,3 миллионов кирпичей, изготовленных из плотной глины, найденной на берегах реки Тонэ в центральной части региона Канто.

Ночная подсветка вокзала Токио

В 1886 году правительство Мэйдзи обратилось к немецкому архитектору Вильгельму Бёкману с просьбой помочь превратить Токио в большую современную столицу. План, предложенный Бёкманом и его партнером Германом Энде, включал в себя правительственные здания, парки и площади. План был примером утонченного стиля европейской архитектуры, и основным строительным материалом был кирпич. В Японии тех лет производство кирпича было еще только в стадии становления, и это повлекло за собой сокращение планов Бёкмана и Энде, так как мелкомасштабные кирпичные заводы в стране были не в состоянии удовлетворить их запросы.

Немцы непреклонно сопротивлялись использованию кирпичей из разных партий, произведенных в разных обжиговых печах. Их нестыковка по качеству и размеру была заметна невооруженным глазом, что полностью дискредитировало общую целостность и внешний вид здания. Было необходимо производство большой партии кирпичей одинаковых по качеству. Решение этой задачи взял на себя Сибусава Эйити, знаменитый предприниматель и бизнесмен эры Мэйдзи.

Становление кирпичной компании

Сибусава, бывший чиновник Министерства финансов и один из основателей Первого японского современного банка, был родом из деревни Хандзава, сейчас Фукая в префектуре Сайтама. В этой области производили керамическую плитку в эпоху Эдо (1603-1868), и Сибусава был уверен, что из местной глины можно наладить производство кирпича. Он предложил правительству план по строительству автоматизированной кирпичной фабрики, и в 1887 получил зеленый свет на организацию Японской кирпичной компании.

Старое здание министерства юстиции.

Как оказалось впоследствии, стоимость реализации проектов Бёкмана и Энде была чересчур высокой, и правительство отклонило большинство их планов. Тем не менее одно из зданий стало реальностью спустя несколько лет после отъезда немецких архитекторов из Японии. Это здание министерства юстиции. Построенное в 1895 году из кирпича Фукаи, оно остается важным зданием в составе министерства, сегодня там располагаются музей и библиотека министерства юстиции.

Японская кирпичная компания производила материал для многих зданий, возведенных в эпохи Мэйдзи и Тайсё. Большинство из них стоит и в наши дни — например, старое здание Банка Японии, Музей культуры и истории префектуры Канагава (ранее — Монетный банк Йокогамы), и, конечно же, здание вокзала Токио.

Помещение подстанции старой фабрики

Из-за широкого применения материалов, устойчивых к подземным толчкам, спрос на производство кирпича со временем упал. В итоге компания сместила акцент на производство таких продуктов, как керамические трубы и плитка. В конце концов фабрика навсегда закрыла свои двери в середине 2000-х годов. Большая часть оборудования была все же сохранена, и теперь здание превращено в музей.

Прекрасным напоминанием о том вкладе, который город Фукая внёс в новейшую историю Японии на её раннем этапе, стала станция Фукая. Изначально построенная в 1883 году, она была перестроена в 1996 г. в виде уменьшенной копии Токийского вокзала.

Фото предоставлены

Вокзал Токио: Сэкигути Юя

Здание подстанции старой фабрики: Кэйхин Никэ



Фотография вверху страницы: Внешний вид станции Фукая, перестроенной в виде копии вокзала Токио. ПредоставленаКуракэн.

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 30 января 2015 г.)