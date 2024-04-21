Una serie de vídeos en 360 grados de los famosos monumentos y paisajes estacionales de Tokio. Veamos esta vez la ciudad bajo una luz diferente a la diurna, incluyendo un fantástico desfile de monumentos emblemáticos que emergen de la oscuridad por efectos de iluminación.

Cómo disfrutar vídeos de realidad virtual de 360 grados Cuando se visualiza en un PC, el ángulo se puede orientar en todas las direcciones utilizando el cursor.

Cuando se visualiza con la aplicación de YouTube en un teléfono inteligente o una tableta, la orientación del dispositivo está vinculada al punto de vista del vídeo. También se puede cambiar el ángulo deslizando el dedo.

También se pueden utilizar gafas o cascos de realidad virtual para una mayor inmersión en el paisaje.

Tokio, una ciudad de luces de colores

En febrero de 2024, el Gobierno Metropolitano de Tokio comenzó “TOKYO Night & Light”, un proyecto de video mapping que utiliza las paredes del Edificio del Gobierno Metropolitano como recurso turístico para impulsar la economía nocturna. En un enorme lienzo de 110 metros de ancho por 126 de alto se representan obras de arte de famosos monumentos de Tokio, con motivos de la naturaleza japonesa. Esa zona del distrito de Shinjuku, que hasta ahora albergaba a pocos visitantes de noche, está a punto de transformarse en un espacio artístico, coloreada con luces y sonidos vivos.

“TOKYO Night & Light”, expuesta en el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio (distrito de Shinjuku), fue reconocida por el Guinness World Records como la mayor exposición permanente de video mapping sobre un edificio.

Los eventos de iluminación navideña invitan a pasear por las calles incluso en las frías noches de invierno. Cada área tiene sus propios colores clásicos: la iluminación de Keyakizaka decora Roppongi Hills con nieve y tonos azules, la iluminación de Marunouchi llena la calle principal entre la estación de Tokio y el Palacio Imperial de color dorado, la Cueva Azul brilla en la avenida del parque de Shibuya…

Iluminación de Keyakizaka, un acontecimiento que se celebra cada invierno desde 2003, cuando se inauguró Roppongi Hills (distrito de Minato), con cerca de 800.000 luces LED que tiñen de azul y blanco la avenida arbolada de 400 metros.

La iluminación de Marunouchi, con unos 1,2 millones de luces LED que parpadean a lo largo de la avenida Naka-dōri, entre la avenida Miyuki-dōri, que conecta la estación de Tokio y los jardines del Palacio Imperial, y Hibiya (distrito de Chiyoda).

La Cueva Azul Shibuya (distrito de Shibuya); cerca de 770.000 luces crean en ella un ambiente navideño.

También se puede disfrutar de una gran variedad de monumentos durante todo el año: la Torre de Tokio, de 333 metros, se ilumina en color naranja, mientras que la Tokyo Skytree, de 634 metros, brilla con una gran variedad de colores y tiñe el cielo nocturno.

La Tokyo Skytree (distrito de Sumida) cuenta con más de 2.000 dispositivos luminosos. Para iluminarlo se utiliza un tipo de LED exclusivo para iluminación, lo suficientemente brillante como para ser visto desde 19 km de distancia; estos LED no causan sin embargo contaminación lumínica.

Durante el día, la Tokyo Skytree se funde con el cielo con su tradicional color índigo pálido, pero por la noche adquiere un nuevo y colorido aspecto. Las luces cambian a diario entre “iki”, ese índigo pálido basado en la imagen del río Sumida, “miyabi”, basado en el color púrpura de Edo, y “nobori”, un estandarte con un motivo de tachibana (un tipo de mandarina que representa la buena suerte desde la antigüedad). Además de los tres colores, que evocan una atmósfera japonesa, se muestran diversos efectos especiales de iluminación a diferentes horas del día y en diferentes días.

La Torre de Tokio (distrito de Minato) celebró su 65 aniversario el 23 de diciembre de 2023. Se instaló e iluminó una “pequeña Torre de Tokio” de diez metros para conmemorar la ocasión.

Mucha gente tiene la imagen de una Torre de Tokio bicolor, roja y blanca, pero al verla de cerca se da cuenta de que es de un rojo amarillento. El nombre oficial es “naranja internacional”, adoptado porque es más fácil de reconocer desde un avión. Por la noche emite un naranja más vivo, como un destello de luz en la oscuridad. En los últimos años tiende a quedar eclipsada por los rascacielos, pero resulta reconfortante ver su cálido resplandor entre ellos.

El distrito comercial y de negocios de Nihonbashi (distrito de Chūō). Las luces de los establecimientos comerciales iluminan la calle poco poblada al anochecer.

“El brillo nocturno indica el nivel económico de una ciudad”, se dice, pero las vistas nocturnas captadas por los satélites de la NASA muestran que el ambiente de confinamiento voluntario durante la pandemia del nuevo coronavirus ha ensombrecido las zonas comerciales de Tokio. Observando la cantidad de luces en cuatro grandes ciudades del mundo entre 2019 y 2023, en comparación con París (+3,2 %), Londres (+1,4 %) y Nueva York (-3,2 %), el descenso de Tokio fue más severo, con una caída del 11,6 %.

Aunque hay menos neón que antes de la pandemia y se dice que el turismo nocturno es más débil que en otras grandes ciudades del mundo, las luces de la ciudad, que hacen uso de la tecnología de iluminación decorativa más avanzada, son un atractivo único de Tokio.

Delante de la Estatua de la Libertad de Odaiba (distrito de Minato), se puede ver de una tanto el puente Rainbow Bridge como los rascacielos. Al contemplar la vista nocturna desde un punto de observación se pueden apreciar los movimientos de la metrópolis en las “estrellas” del suelo.

(Artículo traducido al español del original en japonés, redactado por el departamento editorial de nippon.com.)