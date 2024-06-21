Una serie de vídeos en 360 grados de los famosos monumentos y paisajes estacionales de Tokio. En esta ocasión nos desplazamos a Odaiba, un lugar construido en terrenos ganados al mar al que hoy muchos jóvenes acuden en pareja.

Cómo disfrutar vídeos de realidad virtual de 360 grados Cuando se visualiza en un PC, el ángulo se puede orientar en todas las direcciones utilizando el cursor.

Cuando se visualiza con la aplicación de YouTube en un teléfono inteligente o una tableta, la orientación del dispositivo está vinculada al punto de vista del vídeo. También se puede cambiar el ángulo deslizando el dedo.

También se pueden utilizar gafas o cascos de realidad virtual para una mayor inmersión en el paisaje.

Una ciudad costera con espectaculares vistas del paisaje urbano

Odaiba, una isla artificial en la bahía de Tokio, es un lugar turístico visitado por un millón de personas al año procedentes del extranjero. Se encuentra sobre unos terrenos ganados al mar, cuya construcción concluyó a finales del periodo Shōwa (1926-1989), y fue durante algún tiempo un solar desocupado.

En 1997, Fuji Television trasladó a la isla su sede antes localizada en Kawada-chō, en el distrito de Shinjuku. Cuando la teleserie policíaca Odoru Daisōsasen (Bayside Shakedown), que se produjo con escenas en Odaiba para conmemorar el traslado, se convirtió en un gran éxito, el área ganó rápidamente una gran popularidad. El propio edificio de la cadena televisiva se convirtió en una atracción turística, con instalaciones para visitas guiadas, una tienda de artículos de los programas y un mirador a 100 metros de altura.

Los centros comerciales DECKS Tokyo Beach y Aqua City Odaiba abrieron al mismo tiempo que la sede de la Fuji TV, entre la estación Odaiba Kaihin Kōen y la estación Daiba del nuevo sistema de transporte Yurikamome. La ciudad se convirtió en un imán para jóvenes y familias, con cadenas de moda nacionales y extranjeras, cines, instalaciones de ocio cubiertas e incluso un parque temático de comida que servía fideos ramen y takoyaki (albóndigas de pulpo).

La emblemática sede de Fuji Television. La esfera de 32 metros de diámetro es el mirador.

Uno de los atractivos únicos de Odaiba, en el centro animado de Tokio, es su ubicación frente a la bahía. La vista urbana que se extiende más allá del mar es muy popular entre los visitantes de Japón.

La zona frente a una reproducción de la Estatua de la Libertad en el Parque Kaihin es un lugar ideal para hacer fotos. Aunque solo tiene una séptima parte del tamaño de la estatua de Nueva York, con los rascacielos de fondo, el visitante se sentirá como en Manhattan. Por la noche, cuando brillan el Rainbow Bridge y la Torre de Tokio, el lugar se llena de parejas que buscan una atmósfera romántica.

La terraza mirador al atardecer.

El mar de Odaiba se ha purificado hasta tal punto que fue la sede de la prueba de natación de triatlón en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, y en verano se practican deportes marinos. En el parque Kaihin hay servicios de autobuses acuáticos con los que los visitantes pueden sumergirse en una experiencia extraordinaria al pasar bajo el Rainbow Bridge, y remontar el río Sumida hasta Asakusa (distrito de Taitō), un famoso enclave turístico, y viceversa.

Desde el autobús acuático también se puede ver de cerca la isla deshabitada donde se encontraban los emplazamientos de los cañones a finales del periodo Edo.

En el promontorio situado al pie del puente se encuentran los vestigios históricos del Daiba N.º 3 de Shinagawa, y en el islote adyacente están los del Daiba N.º 6. Los daiba eran originalmente fortalezas equipadas con emplazamientos para cañones, y se construyeron a lo largo de las costas de las bahías de todo Japón a finales del periodo Edo, cuando los barcos occidentales rodearon el país en busca de una forma de abrirlo al resto del mundo. El daiba de Shinagawa estaba bajo el control del shogunato, por lo que la gente lo llamaba Odaiba por respeto.

Nadie hubiera imaginado que un fuerte para ahuyentar a los barcos extranjeros se convertiría en el nombre de la ciudad y que ésta se llenaría de extranjeros.

Odaiba sigue cambiando. Está prevista la apertura de un estadio multiusos en 2025. Es una ciudad en la que el visitante podrá encontrar nuevos encantos cada vez que se acerque.

El Gundam a tamaño real es un monumento simbólico junto a la Estatua de la Libertad. Se alza frente al complejo comercial DiverCity Tokyo Plaza.

Artículo de la redacción de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)