En la primera entrega de esta serie de vídeos de 360 grados sobre los lugares de interés turístico más famosos de Tokio visitamos Asakusa. La zona que rodea el templo Sensō-ji, fundado hace 1.400 años, es tan bulliciosa como lo era en los viejos tiempos del periodo Edo.

Cómo disfrutar vídeos de realidad virtual de 360 grados Cuando se visualiza en un PC, el ángulo se puede orientar en todas las direcciones utilizando el cursor.

Cuando se visualiza con la aplicación de YouTube en un teléfono inteligente o una tableta, la orientación del dispositivo está vinculada al punto de vista del vídeo. También se puede cambiar el ángulo deslizando el dedo.

También se pueden utilizar gafas o cascos de realidad virtual para una mayor inmersión en el paisaje.

El destino turístico más histórico de Tokio

La puerta Kaminari al amanecer. El recinto se puede visitar libremente las 24 horas del día.

Omotesandō y Nakamise del templo Sensō-ji.

Asakusa ha sido un famoso lugar de interés desde el periodo Edo (1603-1868). Más de 30 millones de turistas nacionales y extranjeros visitan este enclave cada año, y antes de la crisis del nuevo coronavirus, aproximadamente uno de cada tres visitantes extranjeros en Japón paseaban por sus calles.

El símbolo de Asakusa, la puerta Kaminari, se encuentra a la entrada del acceso principal al templo Sensō-ji y está abarrotada de gente que se toma fotografías conmemorativas con el gran farol rojo de papel al fondo. La puerta actual fue donada por Matsushita Kōnosuke, fundador de Matsushita Electric Industrial Company (ahora Panasonic), en 1960. Como indica el nombre oficial “puerta de los dioses del viento y del trueno” escrito en el reverso del farol, la puerta está custodiada a ambos lados por estatuas del dios del viento y del dios del trueno.

Al pasar la puerta Kaminari se encuentra la calle comercial más antigua de Japón, Nakamise. Se extiende a lo largo de 250 metros y está repleta de tiendas de recuerdos y dulces. Continuando entre la multitud y el visitante llega hasta la puerta Hōzō, que alberga sutras y tesoros del templo. Aquí se pueden ver las estatuas de los guardianes Niō. En el lado oeste del recinto del templo se alza la pagoda de cinco pisos, que evoca una atmósfera japonesa, mientras que mirando hacia el este se observa la torre Tokyo Skytree, de 634 metros de altura. Son dos imponentes torres, una del pasado y otra del presente, que pueden contemplarse desde un mismo punto.

El pabellón principal al frente y la pagoda de cinco pisos a la izquierda.

La puerta Hōzō iluminada.

El pabellón principal es un gran edificio que alberga la estatua consagrada del bodhisattva de la misericordia, hallada en el río Sumida en el siglo VII. El templo atrae a un flujo constante de fieles que acuden a disfrutar de los beneficios de la estatua. Tras la puesta de sol, el pabellón principal y otros edificios se iluminan, creando un fantástico cambio de escena con respecto a las horas del día.

Un paseo de cinco minutos por el acceso oriental, que se extiende desde la puerta Niten, conduce al parque Sumida, que se extiende a lo largo del río homónimo. Es un lugar popular para contemplar los cerezos en flor en primavera y para pasar las noches de verano disfrutando del frescor del río, con barcos turísticos que navegan tranquilamente por el agua. En la orilla opuesta, junto a la Tokyo Skytree, se puede ver una curiosa estructura. El edificio con la pared exterior dorada es la sede de Asahi Breweries, que se asemeja a una burbujeante jarra de cerveza. Al lado se encuentra el Super Dry Hall, gestionado por la empresa, y el objeto dorado se llama Flamme d’Or (Llama de Oro). Estas construcciones completadas en 1989 ya se han convertido en los puntos turísticos de Asakusa.

A lo largo del puente del ferrocarril, río arriba, el paseo Sumida river walk abrió sus puertas en 2020. Se ilumina por la noche y se ha convertido en un recorrido para las citas románticas en dirección a la Tokyo Skytree. Asakusa, un destino turístico en evolución, seguirá deleitando a los visitantes en el futuro.

Vista del lado opuesto del río Sumida

(Traducido al español del original en japonés. Reportaje y texto: redacción de nippon.com)