本系列將通過360°VR全景視訊展現東京的名勝與四季變幻的美景。本篇將帶領大家從東京台東區的淺草出發，開啟一場虛擬實境之旅。該地區以擁有1400年歷史的淺草寺為中心，至今仍保留著熱鬧繁華的江戶風情。

◆如何觀看360°VR全景視訊◆ 如使用電腦觀看，可通過滑鼠移動欣賞全景。

如透過手機或平板電腦的視訊APP觀看，視角將隨重力感應移動。此外，也可以滑動螢幕轉換視角。

如佩帶VR眼睛和頭盔耳機，將獲得更加身臨其境的效果。

東京歷史最悠久的景區

自江戶時代起，淺草就以旅遊名勝而聞名。現在每年吸引日本國內外遊客超3000萬人，據統計，疫情前，每3名赴日外國遊客中，就有1人到訪淺草。

淺草的象徵「雷門」位於淺草寺主參道的入口處，巨大的紅色燈籠吸引著眾多遊客在此拍照打卡。現在的大門是松下電器創始人松下幸之助於1960年捐贈的。正如燈籠背面上題寫的正式名稱「風雷神門」一樣，大門左右分別佇立著風神像和雷神像。

穿過雷門，便是日本最古老的商業街——仲見世。道路兩旁銷售特產、點心糖果的商鋪鱗次櫛比，長達250公尺。穿過熙熙攘攘的人群，藏有佛教經書和寺院寶物的寶藏門映入眼簾，這裡供奉著仁王像。寺院內西側矗立著充滿日式風情的五重塔，向東望去，則能看到高達634公尺的東京晴空塔，構成一幅古今名塔遙相呼應的美景。

燈火通明的寶藏門

正面格外雄大的建築物便是正殿，裡面供奉著7世紀時在隅田川被人拾到的觀世音菩薩像，前來祈求菩薩保佑的善男信女絡繹不絕。日落後，正殿等建築上景觀燈開放，呈現出與白日截然不同的夢幻景象。

沿著延伸自東門二天門的東參道步行約5分鐘，就到了隅田川沿岸的隅田公園。這裡是春季賞櫻花、夏日乘晚涼的好去處，還可以坐遊覽船在河上悠然觀景。向對岸望去，除了東京晴空塔，還可以看到兩座頗為奇妙的建築。一座是朝日啤酒集團總部大樓，擁有金色外牆，形似充盈著白色泡沫的啤酒杯；旁邊是該公司運營的Super Dry Hall，頂部的金色雕塑名為「金色火焰」。這兩座建築落成於1989年，現已成為淺草地標。

2020年，隅田川上游鐵路橋旁的人行步道橋Sumida River Walk正式開通。夜間，這裡景觀燈璀璨，通向東京晴空塔的道路，還是約會的大好路線。

這就是淺草。連貫古今、日新月異，今後還將不斷為遊客帶來更多歡樂。

隅田川對岸的風景

採訪、撰文：nippon.com編輯部