في الحلقة الأولى من سلسلتنا الجديدة من السياحة باستخدام الواقع الافتراضي للتجول بزاوية 360 درجة في أكثر الوجهات شعبية في اليابان، نلقي نظرة على منطقة أساكوسا في طوكيو، موطن معبد سينسوجي الشهير والعديد من المناظر المميزة الأخرى للعاصمة.

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أكثر الأماكن التاريخية جذبا للسياح في طوكيو

كاميناريمون (بوابة الرعد) عند شروق الشمس. يمكن الوصول إلى المنطقة الواقعة خلف البوابة على مدار الساعة.

شارع التسوق ناكاميسي على طريق أوموتيساندو الرئيسي المؤدي إلى معبد سينسوجي.

لطالما كانت أساكوسا مكانا شهيرا للزيارة منذ فترة إيدو (1603-1868). وتستقبل في العصر الحديث أكثر من 30 مليون زائر سنويا من جميع أنحاء اليابان والعالم، وقبل جائحة كوفيد-19 جاء إلى المنطقة واحد من كل ثلاثة زوار لليابان.

كاميناريمون – أحد أيقونات أساكوسا – هي بوابة تقع عند مدخل الطريق الرئيسي المؤدي إلى سينسوجي، وغالبا ما تكون مزدحمة بالأشخاص الذين يلتقطون الصور وفي الخلفية فانوس ورقي عملاق أحمر اللون معلق على البوابة. شُيدت البوابة الحالية في عام 1960 بتبرعات من ماتسوشيتا كونوسوكي مؤسس ورئيس شركة ماتسوشيتا للصناعات الكهربائية (حاليا باناسونيك). الكلمة المنقوشة على خلفية البوابة تقرأ ’’فورايجيمون‘‘ وهي الاسم الحقيقي للبوابة، وتشير إلى التمثالين اللذين يحرسان المدخل على اليسار واليمين: ’’فوجين (إله الرياح)‘‘ و ’’رايجين (إله البرق)‘‘.

بعد أن تمر عبر بوابة كاميناريمون، يظهر أقدم شارع تسوق في اليابان ويُعرف باسم ناكاميسي. يبلغ طوله 250 مترا وتصطف على جانبيه متاجر تبيع هدايا تذكارية ووجبات خفيفة. وعند السير في الزحام بين الحشود تصل إلى بوابة ’’هوزومون (بيت الكنز)‘‘ الداخلية والتي تحمي العديد من الكنوز والنصوص المقدسة للمعبد في الطابق الثاني. هذه البوابة محروسة من قبل تمثالي ’’نيو‘‘ يمثلان حارسي بوذا. يحتوي الجانب الغربي من أرضية المعبد ’’باغودا (برج خشبي)‘‘ مكون من خمسة طوابق، ما يعطي هالة قوية للتقاليد اليابانية، وعند النظر إلى الشرق يمكن رؤية برج طوكيو سكاي تري الذي يبلغ ارتفاعه 634 مترا، ما يشكل مزيجا من الأصالة والحداثة.

توجد القاعة الرئيسية مباشرة للأمام، وإلى اليسار يُشاهد برج الباغودا المكون من خمسة طوابق

بوابة هوزومون مضاءة في الليل.

المبنى الكبير نسبيا في الأمام مباشرة هو القاعة الرئيسية للمعبد. التمثال الرئيسي الذي يُعبد في هذه القاعة هو شوكانزيون بوساتسو – تمثال بوديساتفا الرحمة (كانون) – والذي انتشل من نهر سوميدا في القرن السابع. يتدفق الزوار إلى هذا المعبد لتلقي بركات كانون. بعد غروب الشمس تتم إضاءة العديد من هذه المباني لتعطي منظرا روحانيا يختلف تماما عن المنظر النهاري.

عند السير من البوابة الشرقية ’’نبتينمون‘‘ عبر طريق هيغاشيساندو يمكن الوصول إلى متنزه سوميدا بمحاذاة نهر سوميدا بعد 5 دقائق. وهو مكان شهير لمشاهدة تفتح أزهار الكرز في الربيع والاستمتاع بنسيم المساء البارد في الصيف، وغالبا ما تلاحظ في النهر قوارب لمشاهدة معالم المدينة. وعند الوصول إلى ضفتي النهر لا يمكنك مشاهدة برج طوكيو سكاي تري فحسب، بل يمكنك أيضا رؤية مبنيين غير عاديين إلى حد ما. أحدهما هو المكتب الرئيسي لمجموعة أساهي بجدرانه الذهبية وسقفه الأبيض المصمم ليبدو وكأنه كوب من البيرة. وإلى جانب هذا المبنى توجد قاعة أساهي للبيرة يعلوها هيكل ذهبي يدعى Flamme d’Or. يذكر أنه تم الانتهاء من هذين المبنيين في عام 1989 وأصبحا من المعالم السياحية الشهيرة في أساكوسا.

اُفتتح ممشى نهر سوميدا بجوار جسر السكة الحديدية في أعلى النهر عام 2020. يضاء الممشى في الليل وقد أصبح مكانا شهيرا للتلاقي فيه أثناء الطريق إلى طوكيو سكاي تري. لا تزال أساكوسا تتطور كموقع سياحي ومن المؤكد أنها ستستقطب المزيد والمزيد من الزوار.

منظر لنهر سوميدا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من قبل Nippon.com)