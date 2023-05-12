В первой части серии видео виртуальной реальности знаменитых мест Токио и сезонных пейзажей мы представим одно из ведущих туристических мест Японии – квартал Асакуса в токийском район Тайто. В старинном районе вокруг основанного 1400 лет назад храма Сэнсодзи и в наше время царит такое же оживление, как и в старые времена в период Эдо.

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Самый популярный среди туристов токийский район

Ворота Каминаримон на рассвете. Вход на территорию храма открыт круглосуточно
Ворота Каминаримон на рассвете. Вход на территорию храма открыт круглосуточно
Дорога Омотэсандо и торговый район Накамисэ в храме Сэнсодзи
Дорога Омотэсандо и торговый район Накамисэ в храме Сэнсодзи

Асакуса ещё с периода Эдо была популярным районом. Его ежегодно посещает более 30 миллионов японских и иностранных туристов, и до эпидемии коронавируса каждый третий приезжающий в Японию иностранец здесь бывал.

Символ Асакуса, ворота Каминаримон, расположены у входа на дорогу Омотэсандо храма Сэнсодзи, и здесь всегда много людей, делающих памятные фотографии на фоне огромного красного фонаря. Нынешние ворота подарил храму президент компании Matsushita Electric Industrial (ныне Panasonic) Мацусита Коносукэ в 1960 году. На обратной стороне фонаря написано официальное название ворот Фурайдзиммон, «Ворота божеств ветра и грома».

Пройдя через Каминаримон, вы попадёте на старейшую торговую улицу Японии Накамисэ. Улица на протяжении примерно 250 метров заполнена магазинами, торгующими сувенирами и сладостями. Когда вы преодолеете скопления людей, вы подойдёте к воротам Ходзомон, где хранятся сутры и храмовые сокровища. Здесь установлены ​​статуи стражей Нио. На западной стороне территории храма стоит пятиярусная пагода, позволяющая ещё лучше ощутить атмосферу Японии, а при взгляде на восток открывается вид на 634-метровую башню «Небесное дерево Токио» (Tokyo Sky Tree), прекрасно контрастирующую с пейзажем древнего храма.

Главный павильон Хондо по центру и пятиярусная пагода слева
Главный павильон Хондо по центру и пятиярусная пагода слева
Подсветка ворот Ходзомон
Подсветка ворот Ходзомон

Большое здание впереди – главный павильон Хондо, в котором хранится главный образ храма – изваяние бодхисаттвы Кандзэон, найденное в реке Сумида в VII веке. Сюда стекаются верующие, чтобы соприкоснуться с благостью этой святыни. После захода солнца главный зал Хондо и другие постройки подсвечивают, создавая фантастический пейзаж, очень отличающийся от вида храма в дневное время.

Если пройти около 5 минут по улице Хигаси-сандо, идущей от восточных ворот Нитэммон, вы подойдёте к парку Сумида у одноимённой реки. Это популярное место для любования цветущей сакурой весной, а летом здесь дует прохладный вечерний бриз. На противоположном берегу реки рядом с башней Tokyo Sky Tree вы увидите таинственное высокое здание с золотистой наружной отделкой – это головной офис пивоваренной компании Asahi Breweries, выполненный в виде кружки с пенящимся пивом. По соседству находится здание Super Dry Hall, которым управляет компания, а золотой объект на нём называется Flamme d’Or, «Золотое пламя». Эти здания, построенные в 1989 году, сейчас являются известными достопримечательностями Асакусы.

В 2020 году открылась прогулочная трасса Sumina River Walk вдоль железнодорожного моста выше по течению. Она ночью освещается, это одно из мест романтических свиданий – маршрут, ведущий к Tokyo Sky Tree. Асакуса – постоянно развивающийся туристический район, и он будет продолжать радовать посетителей в будущем.

Вид на реку Сумида
Вид на реку Сумида

Репортаж и текст: редакция Nippon.com