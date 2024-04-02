En este vídeo en 360 grados presentamos lugares famosos para la contemplación de los cerezos en flor, una tradición primaveral. El recorrido incluye puntos de observación de la floración de los cerezos como Ueno, que atrae a numerosas personas desde el periodo Edo.

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Una tradición primaveral que simboliza la belleza natural de Japón

En Japón, la palabra “hana” designa a los cerezos en flor desde el periodo Heian (794-1185), y los aristócratas apreciaron su belleza y fragilidad en poemas. En el periodo Momoyama (1568-1600), Toyotomi Hideyoshi celebró una fiesta para contemplar los cerezos en flor en el templo Daigoji de Kioto, donde, cuentan, los invitados disfrutaron de un gran festín en el que se bebió y se cantó. Se dice que este evento fue el precursor de las animadas reuniones de hanami que se disfrutan hoy en día.

Estanque Shinobazu en el parque Ueno. (© Somese Naoto)

El lugar originario para contemplar los cerezos en flor en Tokio es Ueno no Yama. En 1625, durante el periodo Edo, el sacerdote Tenkai inauguró el templo Kan’eiji, asociado al shogunato Tokugawa, para cuyos terrenos trajo cerezos desde el monte Yoshino, en Nara. La actual zona del parque Ueno Onshi alberga 1.200 cerezos de 55 variedades, algunas de las cuales se originaron aquí. El parque es conocido como el lugar más popular de Japón para contemplar los cerezos, ya que atrae a más de tres millones de personas durante la época de floración.

Fue el octavo shōgun, Tokugawa Yoshimune (1684-1751), quien amplió los lugares de contemplación de los cerezos en flor, que anteriormente se habían concentrado en Ueno. Se plantaron cerezos en los suburbios de Edo, como por ejemplo en Asukayama, Ōji, o en Goten’yama, Shinagawa, y estos espacios se abrieron al público. También se hizo lo mismo en las orillas del río Sumida. Los cerezos de esta zona de Tokio se volvieron especialmente populares entre la población. Existe incluso la teoría de que fueron plantados con el propósito de controlar las inundaciones, ya que las multitudes que acudía a observar los cerezos en flor pisarían el terreno, reforzándolo.

Las luces iluminan las flores de cerezo durante la noche (yozakura) en el jardín Mōri en Roppongi. (© Somese Naoto)

Hasta el período Edo, la yamazakura fue la especie dominante de cerezos. Sin embargo, en la actualidad la variedad somei yoshino represental alrededor del 80 % de todas las variedades. Desarrollados por horticultores en la aldea de Somei (ahora la zona de Komagome en el distrito de Toshima, Tokio) a finales del siglo XIX, los somei yoshino se propagan por injerto y crecen rápidamente, y por lo general florecen en su segundo año. Muestran flores densamente congregadas de color rosa pálido, lo que las hace ideales para el hanami.

En todo el país, los lugares de observación de los cerezos en flor se expandieron drásticamente a partir de la era Meiji (1868-1912), cuando las autoridades locales plantaron somei yoshino en espacios públicos como las ruinas de castillos, parques y terrenos escolares. Aunque se dice que los cerezos somei yoshino expresan la estética japonesa porque florecen y se marchitan en un breve período de tiempo, fue apenas hace 150 años cuando se convirtieron en el símbolo de la primavera.

El parque Chidorigafuchi, cerca del Palacio Imperial, ofrece botes que los visitantes pueden alquilar para navegar bajo las flores. (© Somese Naoto)

Los cerezos florecen a lo largo del río Meguro. (© Somese Naoto)

Los alrededores del Palacio Imperial, que antaño albergaba el castillo de Edo, ofrecen paisajes encantadores en los que se combinan los cerezos con los muros de piedra. En el parque Chidorigafuchi, que se encuentra a lo largo del foso interior, los cerezos forman un túnel y son iluminado al caer la noche. Los visitantes pueden alquilar botes de remos y navegar tranquilamente bajo el dosel de flores, así como contemplar los pétalos caídos llamados hanaikada, o “balsas de flores”, que tiñen la superficie del foso de un rosa brillante.

Las hileras de cerezos de la cuenca del río Meguro se plantaron a partir de la década de 1920 a medida que se hacían obras de protección de las orillas y ahora cuentan con unos 800 árboles a lo largo de 3,8 kilómetros en ambos lados. Durante la fiesta de los cerezos, los visitantes caminan a lo largo de los caminos repletos de puestos de comida, mientras que otros disfrutan de las flores mientras navegan por el río en botes especiales para el hanami.

Los cerezos en flor han llegado a ocupar un lugar especial para los japoneses, tanto que la Agencia Meteorológica de Japón anuncia el pronóstico de floración cada temporada. La importancia sentimental de la flor de cerezo se ve reforzada por el hecho de que florecen en un período de transición en el calendario japonés. Los sakura sirven como telón de fondo para eventos tan importantes de la vida como el inicio del año escolar o el comienzo de la carrera profesional para muchos recién graduados. Por estas y muchas otras razones, las flores de cerezo gozan del estatus de flor nacional de Japón.

Artículo de la redacción de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)