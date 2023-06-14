Во втором выпуске серии 360º VR-видео знаменитых мест Токио и сезонных пейзажей мы познакомим вас с известными местами цветения сакуры. Уэно привлекает множество любителей цветения сакуры со времен Эдо. Мы также посетим и другие места, где можно любоваться цветением сакуры в Токио.

Как смотреть VR-видео с обзором в 360º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

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Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Весенняя традиция, символизирующая красоту природы Японии

В Японии слово «цветок» ещё с периода Хэйан (794-1192) обычно означает цветы сакуры, и аристократы сочиняли стихи, восхваляющие красоту и быстротечность их цветения. В период Момояма (1573-1603) Тоётоми Хидэёси устраивал вечеринки любования цветами сакуры в храме Дайгодзи в Киото, где люди любили выпить и петь песни. Говорят, что они стали прототипом нынешних вечеринок ханами.

Пруд Синобадзу в парке Уэно

Первое из мест любования цветущей сакурой в Токио – гора Уэно. В период Эдо (1603-1868) во 2 году Канъэй (1625) монах Тэнкай, основавший храм Канъэйдзи, связанный с родом сёгунов Токугава, посадил там цветущие сакуры с горы Ёсино в Нара. В районе нынешнего парка Уэно растёт 1200 цветущих вишнёвых деревьев 55 сортов, и некоторые сорта, как говорят, выведены здесь. За сезон цветения парк посещает более 3 миллионов человек, это наиболее посещаемое место любования сакурой в Японии.

Восьмой сёгун Токугава Ёсимунэ (1684-1751) способствовал расширению количества мест любования сакурой. Если раньше люди собирались только в Уэно, то при нём вишнёвые деревья были посажены в пригородах Эдо, в том числе на горе Асукаяма в Одзи и на горе Готэнъяма в Синагаве, и открыты для простых людей. Одним из таких мест является район вдоль реки Сумида, и существует теория, что сакуры там посадили в том числе для того, чтобы собирающиеся посетители утаптывали и тем укрепляли дамбы, насыпанные для зашиты от наводнений. Таким образом, за высадкой сакуры мог стоять тонкий расчёт тогдашних властей.

Цветущие сакуры ночью в саду Мори в Роппонги

До периода Эдо любовались в основном цветами горной сакуры – ямадзакура, но сегодня около 80% деревьев приходится на сорт сомэй ёсино. Говорят, что он появился в Токио – садовники в деревне Сомэй (в настоящее время Комагомэ, токийский район Тосима) создали этот сорт путём скрещивания в конце периода Эдо. Он быстро растёт, зацветает уже через два года после прививания, отличается обилием цветов и идеально подходит для любования цветением сакуры.

После периода Мэйдзи вишнёвые деревья сажали на руинах замков, в парках, школах, и по всей стране появилось множество мест, где можно полюбоваться цветами. Сакуры сомэй ёсино зацветают одновременно, а затем внезапно опадают, и говорят, что эта быстротечность отражает японское чувство прекрасного, но на самом деле этот сорт стал повсеместно символизировать приход весны только около 150 лет назад.

Лодочная пристань в парке Тидоригафути

Река Мэгуро во время праздника цветения сакуры. В это время цветущей сакурой также можно полюбоваться с прогулочных катеров

Цветущие вишни и каменные стены создают великолепный пейзаж вокруг императорского дворца, который раньше был замком Эдо. В парке Тидоригафути, расположенном вдоль внутреннего рва, есть туннель из цветущей сакуры сомей ёсино, который красиво подсвечивают ночью. Рекомендуем также с лодки полюбоваться хана-икада, «плотами цветов», когда опавшие лепестки цветов образуют сплошной покров на поверхности воды.

Ряды вишнёвых деревьев вдоль реки Мэгуро сажали в начале периода Сёва каждый раз, когда вели строительные работы по благоустройству берега, и сейчас с период цветения вдоль 3,8-километрового участка на обоих берегах можно видеть около 800 цветущих деревьев. Во время праздника сакуры здесь появляются ряды лавок, также можно поучаствовать в круизе, чтобы полюбоваться цветением с воды.

Сакура является национальным цветком Японии, и об их особом статусе говорит тот факт, что Японское метеорологическое агентство даже публикует прогнозы состояния цветения сакуры. Поскольку сезон цветения сакуры приходится на время наступления нового учебного и финансового года, этот цветок остаётся в памяти практически каждого человека в связи с важными моментами в жизни – поступление и выпуск из учебного заведения, начало работы на новом месте и т. п.

Репортаж и текст: редакция Nippon.com