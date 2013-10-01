22 мая прошлого года состоялась церемония открытия т. н. токийского Небесного Дерева – телебашни Tokyo Sky Tree. Новая достопримечательность столицы полюбилась публике, и уже менее чем через год после открытия количество посетивших телебашню составило 5 миллионов человек. На своих снимках фотограф Сато Синтаро в течение четырёх лет запечатлевал процесс построения Небесного Дерева, начиная с самого его рождения.
Особенности съемки
На своих фотографиях я старался показать не только процесс создания токийского Небесного Дерева, но также его окрестности и жизнь обычных людей на фоне возведения нового символа столицы.
Для того, чтобы запечатлеть ежедневно меняющийся городской пейзаж вокруг растущего Небесного Дерева и детали строительства, я использовал цифровую камеру с высокой мобильностью. А для лучшей фокусировки я соединил в одной фотографии несколько кадров. Такой способ изображения позволил мне передать токийский пейзаж без потери его деталей.
На фотографии, состоящей из нескольких кадров, запечатлены разные моменты времени, и фокус находится в нескольких местах. Когда человек смотрит на пейзаж невооружённым взглядом, его глаз естественно скользит по пейзажу, перемещая фокус с одного предмета на другой, а мозг обрабатывает увиденное как цельную картинку. Поэтому можно сказать, что такой способ съемки максимально приближен к естественному восприятию пейзажа зрителем.
36 видов Небесного Дерева
В процессе моих попыток передать лик города на фоне растущей телебашни я вспомнил о традиционном японском изобразительном искусстве укиё-э, изображавшем городской пейзаж Эдо (старое название Токио). На картинах укиё-э изображены люди, занятые разнообразными повседневными делами
Меня, как фотографа, очень вдохновил стиль таких старых картин. Особенно меня восхищали «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусики Хокусая (1760-1849), на которых он изобразил жизнь простых людей на фоне величественной горы Фудзи.
Токио, в котором с эпохи Эдо (1603-1868) сложилась собственная богатая культурная традиция, помнит и страшные напасти — войну, сильные природные катаклизмы. Небесное Дерево ознаменовало собой новую эру развития японской столицы. Уже больше года величаво и незыблемо возвышается гигантская футуристическая башня, пока время течет из прошлого в будущее.
Когда созерцаешь город на фоне Небесного Дерева, то будто уносишься в другой мир, отличный от современного Токио.
Фото: Сато Синтаро