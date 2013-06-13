مضى عام كامل على افتتاح برج سكاي تري وقد تجاوز عدد الزائرين له في شهر فبراير/ شباط من العام الحالي ٢٠١٣ الـ ٥ مليون زائر. فأصبح بذلك وبدون شك من أبرز المعالم السياحية في طوكيو الحديثة. سنعرض في هذه المقالة بالصور المراحل التي مر بها هذا البرج على مدى الأعوام الأربعة حتى اكتمال بناؤه.

تصوير عملية البناء

لقد بات يعرف برج سكاي تري كرمز لمدينة طوكيو وبهذه المناسبة سوف نعرض من خلال هذه الصور المراحل المختلفة التي مر بها حتى تم إنجازه، وبالإضافة إلى ذلك سنعرض منظر المدينة وأسلوب حياة الناس الموجودين حول البرج.

ولنتمكن من التقاط التحول اليومي الذي خضع له برج سكاي تري والمدينة المحيطة به قمنا باستخدام كاميرا ديجيتال عالية الحركة. ولكي نبرز التفاصيل الدقيقة قمنا باتباع طريقة خاصة دمجنا من خلالها العديد من اللقطات في صورة واحدة. وبهذه الطريقة تمكننا من التقاط مدينة طوكيو على الرغم من اتساعها دون أن ندع أدق التفاصيل تفوتنا.

تحتوي الصورة الواحدة والمكونة من عدة لقطات على العديد من اللحظات وتركز على العديد من النقاط. تماماً كالإنسان الذي وفي كل لقطة، يحرك حدقة عينيه حتى يتمكن من التركيز على العديد من النقاط ليجمعها المخ معاً فتصبح صورة واحدة. لذلك فإن هذه الطريقة في استخدام الكاميرا الديجيتال ستقربنا أكثر إلى ما يراه الإنسان العادي بالعين المجردة.

مناظر سكاي تري الـ ٣٦

إن التقاطي للمدينة المحيطة ببرج سكاي تري جعلني أهتم بالرسوم التقليدية (الأوكييوـ إي) التي كانت القالب النمطي الذي صور عصر إيدو. فكل شخص موجود في مثل هذه اللوحات يلعب دوراً معيناً. عند النظر إلى تفاصيل المشاهد الدقيقة المرسومة فإن الناظر لن يركز على نقطة واحدة فقط بل سيتشتت نظره في جميع الاتجاهات.

إن وجود هذا الفن العريق يعطي المصورين دفعة تشجعهم وتنمي قدرتهم على التخيل. وخاصة لوحة ”فوغاكو سانجو روـ كي“ أي (مناظر فوجي الـ٣٦) للفنان ”كاتسوشيكا هوكوساي“ التي تصور حياة الناس ويقف على خلفيتها جبل فوجي قد تركت أثراً عميقاً في نفسي.

إن تاريخ مدينة طوكيو منذ عصر إيدو زاخر بالأحداث من الزلازل الكارثية إلى الحروب وهذا ما يجعلها منطقة مميزة وذات مكونات تاريخية متعددة. لقد جاء سكاي تري كصرح جديد يضفي على هذا التاريخ ذكرى جديدة. وها قد مر عام على إنجازه ليقف هذا البرج العصري صامتاً متأهباً وليخرق بشموخه عتبة الزمان من الماضي إلى المستقبل.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية)