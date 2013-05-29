La tour Tokyo Skytree, inaugurée le 22 mai 2012, est incontestablement l’un des sites les plus célèbres de la capitale nippone. Les quatre années de sa construction ont été immortalisées dans cette galerie photos.

Photographier le processus de croissance

Ces photos montrent le processus d’apparition de la tour Skytree, devenue le nouveau symbole de Tokyo, avec les quartiers de ses alentours et les gens qui y habitent. Un appareil photo numérique haute mobilité a été utilisé afin de mieux saisir les expressions de la tour et des quartiers se modifiant jour après jour, en faisant fusionner plusieurs prises de vues sur un seul plan pour donner la plus grande précision possible aux sujets photographiés. Cette méthode a permis de prendre toute l’étendue de la capitale nippone sans en perdre le moindre détail.

Sur ces photos où se mêlent plusieurs vues, coexistent plusieurs instants et plusieurs mises au point. De la même manière, lorsque l’être humain regarde une scène, ses globes oculaires sont eux aussi en mouvement constant et font la mise au point sur plusieurs vues, qui sont ensuite regroupées pour former une seule image dans son cerveau. C’est pour cela que l’on peut dire que la photographie avec un appareil numérique est proche de la façon naturelle dont l’être humain voit les choses.

Les trente-six vues du Skytree

C’est au fur et à mesure de la photographie des expressions des quartiers autour de Skytree que j’ai commencé à m’intéresser aux estampes de l’ukiyo-e qui dépeignent Edo, la forme originelle de Tokyo. Dans ces paysages, il y a énormément de gens qui font énormément de choses différentes. Lorsque l’on regarde ces vues dessinées avec tant de détails, le regard ne s’arrête pas sur un point précis dans ces plans aux multiples aspects, il erre au contraire dans toutes les directions.

Cette manière d’être des peintures d’autrefois a considérablement stimulé mon imagination de photographe. J’ai été en particulier très impressionné par les Trente-six vues du mont Fuji de Katsushika Hokusai (1760-1849) qui montrent la vie du petit peuple avec le Fuji en toile de fond.

Depuis Edo, la ville de Tokyo s’est inscrite dans l’histoire, elle a connu le grand séisme du Kantô du 1er septembre 1923 et la guerre, et elle possède une atmosphère particulière, imprégnée de toutes ces couches de souvenirs. La tour Skytree, en tant que repère dans le contexte historique de la ville, vient ajouter un nouveau souvenir.

Un an depuis sa construction, cette tour du futur proche va du passé vers l’avenir et traverse dressée, haute et fière dans le ciel du Japon, le passage du temps.

En la regardant, on a l’illusion d’être entraîné dans un autre monde, différent du Tokyo d’aujourd’hui.

Suis-je le seul à éprouver le vertige devant cette vision qui semble faire basculer dans l’étrange les paysages du quotidien ?

(Photos et texte : Satô Shintarô)

À Kinshi, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 28 juillet 2012, 2 mois après l’inauguration de la tour

À Oshiage, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 10 décembre 2008

À Oshiage, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 25 juillet 2009

À Taihei, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 23 août 2009

À Oshiage, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 6 décembre 2009

À Bunka, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 7 décembre 2009

À Higashi-Yotsugi, l’arrondissement de Katsushika, Tokyo, le 18 avril 2010

À Asakusa, l’arrondissement de Taitô, Tokyo, le 16 mai 2010

À Kinshi, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 31 juillet 2010

À Higashi-Yotsugi, l’arrondissement de Katsushika, Tokyo, le 26 septembre 2010

À Oshiage, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 10 novembre 2010

À Kinshi, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 24 décembre 2010

À Narihira, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 25 décembre 2010

À Asakusa, l’arrondissement de Taitô, Tokyo, le 2 janvier 2011

À Yahiro, l’arrondissement de Sumida, Tokyo, le 31 janvier 2011

À Asakusa, l’arrondissement de Taitô, Tokyo, le 27 février 2011

À Asakusa, l’arrondissement de Taitô, Tokyo, le 10 avril 2011

À Asakusa, l’arrondissement de Taitô, Tokyo, le 20 mai 2012, 2 jours avant l'inauguration

À Hirai, l’arrondissement d’Edogawa, Tokyo, le 15 août 2012, 3 mois après l’inauguration