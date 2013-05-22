5月22日，東京晴空塔迎來了開業一周年。今年2月，來訪遊客突破500萬人。如今，它已成為公認的東京新名勝。讓我們通過照片一起回顧歷時4年的晴空塔的建設過程。

展現誕生過程

這組照片，記錄了東京的新標誌——晴空塔的誕生過程，以及環繞在它周圍的街巷風情和百姓生活。

為了捕捉建設中的晴空塔每一天的進展變化和周圍街區的景象，我使用了靈活性較高的數位相機。而且，為了更加細緻地表現攝影對象，採用了剪接多個鏡頭，組合成一幅照片的手法。通過這種方法創作的作品，細節得到保留，因此可以豐富多彩地展現出東京這個城市的魅力。

一幅由多個鏡頭合成的照片中，存在多個瞬間、多個焦點。同樣，我們人類在看某個場景時，也總是瞬時轉動眼球，對焦多個景物，與此同時，在頭腦中將它們合而為一。所以，這種利用數位相機的拍攝方法，莫如說是向人類自然的視覺接近了一步。

晴空塔三十六景

在拍攝晴空塔周圍街景的過程中，我對描繪江戶（現在的東京）百姓生活風情的浮世繪產生了興趣。浮世繪中精細地描繪了進行各種活動的人們，視線不是停留在多視點畫面的一點上，而是來回浮動於整幅畫面的各處。

這種繪畫方式，極大地激發了我這個攝影師的想像力。特別是葛飾北齋（1760－1849）以富士山為背景描繪的百姓生活畫卷《富嶽三十六景》，令我感動萬分。

東京這個城市，延續了江戶的歷史，經歷了大地震、戰爭的苦難，在這片土地上釀造出了特有的多重多樣的氣氛。晴空塔作為一個地標，在東京的歷史文脈中寫下了一個新的篇章。落成一年後的今天，這座近未來的電波塔，靜靜地聳立在由過去奔向未來的時間長河中。

凝望它的身姿，你會產生一種錯覺，猶如置身在有別於今日東京的另一個世界。

望著異化了日常風景的晴空塔，陶醉於此情此景的不會唯我一人吧？！

攝影、撰文：佐藤信太郎

2012年7月28日 墨田區 從錦糸遠眺 開業2個月後

2008年12月10日 墨田區 押上

2009年7月25日 墨田區 押上

2009年8月23日 墨田區 太平

2009年12月6日 墨田區 押上

2009年12月7日 墨田區 文花

2010年4月18日 葛飾區 東四木

2010年5月16日 台東區 淺草

2010年7月31日 墨田區 從錦糸遠眺

2010年9月26日 葛飾區 東四木

2010年11月10日 墨田區 押上

2010年12月24日 墨田區 從錦糸遠眺

2010年12月25日 墨田區 業平

2011年1月2日 台東區 淺草

2011年1月31日 墨田區 八廣

2011年2月27日 台東區 淺草

2011年4月10日 台東區 淺草

2012年5月20日 台東區 淺草 開業2天前

2012年8月15日 江戶川區 平井 開業後3個月