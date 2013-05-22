5月22日，東京晴空塔迎來了開業一周年。今年2月，來訪遊客突破500萬人。如今，它已成為公認的東京新名勝。讓我們通過照片一起回顧歷時4年的晴空塔的建設過程。
展現誕生過程
這組照片，記錄了東京的新標誌——晴空塔的誕生過程，以及環繞在它周圍的街巷風情和百姓生活。
為了捕捉建設中的晴空塔每一天的進展變化和周圍街區的景象，我使用了靈活性較高的數位相機。而且，為了更加細緻地表現攝影對象，採用了剪接多個鏡頭，組合成一幅照片的手法。通過這種方法創作的作品，細節得到保留，因此可以豐富多彩地展現出東京這個城市的魅力。
一幅由多個鏡頭合成的照片中，存在多個瞬間、多個焦點。同樣，我們人類在看某個場景時，也總是瞬時轉動眼球，對焦多個景物，與此同時，在頭腦中將它們合而為一。所以，這種利用數位相機的拍攝方法，莫如說是向人類自然的視覺接近了一步。
晴空塔三十六景
在拍攝晴空塔周圍街景的過程中，我對描繪江戶（現在的東京）百姓生活風情的浮世繪產生了興趣。浮世繪中精細地描繪了進行各種活動的人們，視線不是停留在多視點畫面的一點上，而是來回浮動於整幅畫面的各處。
這種繪畫方式，極大地激發了我這個攝影師的想像力。特別是葛飾北齋（1760－1849）以富士山為背景描繪的百姓生活畫卷《富嶽三十六景》，令我感動萬分。
東京這個城市，延續了江戶的歷史，經歷了大地震、戰爭的苦難，在這片土地上釀造出了特有的多重多樣的氣氛。晴空塔作為一個地標，在東京的歷史文脈中寫下了一個新的篇章。落成一年後的今天，這座近未來的電波塔，靜靜地聳立在由過去奔向未來的時間長河中。
凝望它的身姿，你會產生一種錯覺，猶如置身在有別於今日東京的另一個世界。
望著異化了日常風景的晴空塔，陶醉於此情此景的不會唯我一人吧？！
攝影、撰文：佐藤信太郎