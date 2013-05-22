5月22日，东京晴空塔迎来了开业一周年。今年2月，来访游客突破500万人。如今，它已成为公认的东京新名胜。让我们通过照片一起回顾历时4年的晴空塔的建设过程。

展现诞生过程

这组照片，记录了东京的新标志——晴空塔的诞生过程，以及环绕在它周围的街巷风情和百姓生活。

为了捕捉建设中的晴空塔每一天的进展变化和周围街区的景象，我使用了灵活性较高的数码相机。而且，为了更加细致地表现摄影对象，采用了剪接多个镜头，组合成一幅照片的手法。通过这种方法创作的作品，细节得到保留，因此可以丰富多彩地展现出东京这个城市的魅力。

一幅由多个镜头合成的照片中，存在多个瞬间、多个焦点。同样，我们人类在看某个场景时，也总是瞬时转动眼球，对焦多个景物，与此同时，在头脑中将它们合而为一。所以，这种利用数码相机的拍摄方法，莫如说是向人类自然的视觉接近了一步。

晴空塔三十六景

在拍摄晴空塔周围街景的过程中，我对描绘江户(现在的东京)百姓生活风情的浮世绘产生了兴趣。浮世绘中精细地描绘了进行各种活动的人们，视线不是停留在多视点画面的一点上，而是来回浮动于整幅画面的各处。

这种绘画方式，极大地激发了我这个摄影师的想像力。特别是葛饰北斋（1760-1849）以富士山为背景描绘的百姓生活画卷《富岳三十六景》，令我感动万分。

东京这个城市，延续了江户的历史，经历了大地震、战争的苦难，在这片土地上酿造出了特有的多重多样的气氛。晴空塔作为一个地标，在东京的历史文脉中写下了一个新的篇章。落成一年后的今天，这座近未来的电波塔，静静地耸立在由过去奔向未来的时间长河中。

凝望它的身姿，你会产生一种错觉，犹如置身在有别于今日东京的另一个世界。

望着异化了日常风景的晴空塔，陶醉于此情此景的不会唯我一人吧？！

摄影、撰文：佐藤信太郎

2012年7月28日 墨田区 从锦糸远眺 开业2个月后

2008年12月10日 墨田区 押上

2009年7月25日 墨田区 押上

2009年8月23日 墨田区 太平

2009年12月6日 墨田区 押上

2009年12月7日 墨田区 文花

2010年4月18日 葛饰区 东四木

2010年5月16日 台东区 浅草

2010年7月31日 墨田区 从锦糸远眺

2010年9月26日 葛饰区 东四木

2010年11月10日 墨田区 押上

2010年12月24日 墨田区 从锦糸远眺

2010年12月25日 墨田区 业平

2011年1月2日 台东区 浅草

2011年1月31日 墨田区 八广

2011年2月27日 台东区 浅草

2011年4月10日 台东区 浅草

2012年5月20日 台东区 浅草 开业2天前

2012年8月15日 江户川区 平井 开业后3个月