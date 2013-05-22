5月22日，东京晴空塔迎来了开业一周年。今年2月，来访游客突破500万人。如今，它已成为公认的东京新名胜。让我们通过照片一起回顾历时4年的晴空塔的建设过程。
展现诞生过程
这组照片，记录了东京的新标志——晴空塔的诞生过程，以及环绕在它周围的街巷风情和百姓生活。
为了捕捉建设中的晴空塔每一天的进展变化和周围街区的景象，我使用了灵活性较高的数码相机。而且，为了更加细致地表现摄影对象，采用了剪接多个镜头，组合成一幅照片的手法。通过这种方法创作的作品，细节得到保留，因此可以丰富多彩地展现出东京这个城市的魅力。
一幅由多个镜头合成的照片中，存在多个瞬间、多个焦点。同样，我们人类在看某个场景时，也总是瞬时转动眼球，对焦多个景物，与此同时，在头脑中将它们合而为一。所以，这种利用数码相机的拍摄方法，莫如说是向人类自然的视觉接近了一步。
晴空塔三十六景
在拍摄晴空塔周围街景的过程中，我对描绘江户(现在的东京)百姓生活风情的浮世绘产生了兴趣。浮世绘中精细地描绘了进行各种活动的人们，视线不是停留在多视点画面的一点上，而是来回浮动于整幅画面的各处。
这种绘画方式，极大地激发了我这个摄影师的想像力。特别是葛饰北斋（1760-1849）以富士山为背景描绘的百姓生活画卷《富岳三十六景》，令我感动万分。
东京这个城市，延续了江户的历史，经历了大地震、战争的苦难，在这片土地上酿造出了特有的多重多样的气氛。晴空塔作为一个地标，在东京的历史文脉中写下了一个新的篇章。落成一年后的今天，这座近未来的电波塔，静静地耸立在由过去奔向未来的时间长河中。
凝望它的身姿，你会产生一种错觉，犹如置身在有别于今日东京的另一个世界。
望着异化了日常风景的晴空塔，陶醉于此情此景的不会唯我一人吧？！
摄影、撰文：佐藤信太郎