La Tokyo Sky Tree abrió sus puertas el 22 de mayo de 2012. Hoy es sin duda una nueva referencia imprescindible en Tokio. En este conjunto de fotografías se muestra el proceso de construcción que duró cuatro años.

Capturando el proceso de construcción

En este conjunto de fotografías muestro el desarrollo del nuevo símbolo de Tokio, la Tokyo Skytree, hasta su finalización, junto con la ciudad en la que se enmarca esta torre y el día a día de las personas que habitan a su alrededor.

Para conseguir captar el cambio paulatino de la Skytree y del aspecto de la ciudad, he utilizado una cámara digital de alta movilidad. Asimismo, para capturar con precisión los objetos representados, he utilizado una técnica por la que se juntan diversas tomas en una sola fotografía. A través de esta técnica he podido reflejar la ciudad de Tokio en toda su extensión sin perder un ápice de detalle.

Del mismo modo que los ojos del ser humano se mueven desde un único punto de vista para registrar numerosas escenas con las que el cerebro después construirá una sola imagen, en una sola composición conviven multitud de instantes y de enfoques. Por ello, podemos afirmar que la técnica utilizada con la cámara digital se aproxima un poco a la forma natural en la que el ser humano observa.

Treinta y seis vistas de la Skytree

Mientras tomaba fotografías del aspecto de la ciudad me comenzó a interesar la apariencia original de Tokio, antiguamente llamada Edo, representada en los grabados ukiyo-e. En aquellos paisajes se mezclaban numerosas personas haciendo multitud de cosas. Si miramos esas escenas ilustradas al detalle, no podemos detener la vista en un solo punto de la imagen, sino que esta tiene que vagar de acá para allá.

Como fotógrafo, la peculiaridad de estas xilografías antiguas me inspiró para buscar una manera de expresar mi creatividad. Tuvieron en mí una influencia especial las Treinta y seis vistas del monte Fuji de Katsushika Hokusai (1760-1849) en las que se retrata la vida del pueblo llano con el monte Fuji en el fondo.

En la ciudad de Tokio, donde ha quedado la impronta de la historia de la antigua Edo, del gran terremoto de 1923 y de la guerra, se manifiestan distintas capas de un ambiente propio. La Skytree como monumento, en el contexto de una ciudad histórica como Tokio, es un nuevo hito en el imaginario colectivo. Hace un año que terminó su construcción. Esta torre se alza sigilosamente en el curso del tiempo, elevándose entre el pasado y el futuro.

Al observar su figura nos atrapa la ilusión de pertenecer a un mundo distinto del Tokio del presente.

Me pregunto si seré yo el único que siente vértigo ante la visión de esta imagen que ha irrumpido en el paisaje cotidiano.

Fotografía y texto: Satō Shintarō

28 de julio de 2012. Dos meses después de la apertura. Perspectiva desde Kinshi, distrito de Sumida.

10 de diciembre de 2008. Oshiage, distrito de Sumida.

25 de julio de 2009. Oshiage, distrito de Sumida.

23 de agosto de 2009. Taihei, distrito de Sumida.

6 de diciembre de 2009. Oshiage, distrito de Sumida.

7 de diciembre de 2009. Bunka, distrito de Sumida.

18 de abril de 2010. Higashi Yotsugi, distrito de Katsushika.

16 de mayo de 2010. Asakusa, distrito de Taitō.

31 de julio de 2010. Perspectiva desde Kinshi, distrito de Sumida.

26 de septiembre de 2010. Higashi Yotsugi, distrito de Katsushika.

10 de noviembre de 2010. Oshiage, distrito de Sumida.

24 de diciembre de 2010. Perspectiva desde Kinshi, distrito de Sumida.

25 de diciembre de 2010. Narihira, distrito de Sumida.

2 de enero de 2011. Asakusa, distrito de Taitō.

31 de enero de 2011. Yahiro, distrito de Sumida.

27 de febrero de 2011. Asakusa, distrito de Taitō.

10 de abril de 2011. Asakusa, distrito de Taitō.

20 de mayo de 2012. Dos días antes de la inauguración. Asakusa, distrito de Taitō.

15 de agosto de 2012. Alrededor de tres meses tras la inauguración. Hirai, distrito de Edogawa.