Voici un classement des plus beaux endroits en hauteur au Japon, notamment des ponts suspendus et des observatoires.

Une étude menée par le site touristique Jalan News (géré par Recruit) a établi un classement des activités en haute altitude. En voici donc la liste.

1/ Bridge World, sur le pont Akashi Kaikyô (préfecture de Hyôgo)

Avec ses 3 911 mètres, le pont Akashi Kaikyô est l’un des plus longs ponts suspendus au Japon. Il relie l’île principale de l’Archipel, Honshû, à celle d’Awaji. Le Bridge World, exploité par la Honshû-Shikoku Bridge Expressway Company, permet à ceux qui l’empruntent de grimper au sommet de la tour principale, en temps normal fermée au public. S’élevant à 300 mètres au-dessus de la mer, la tour offre une vue panoramique à couper le souffle des environs. Une inscription au préalable est nécessaire et le nombre de personnes est limité.

(Pour plus d’informations, renseignez-vous sur le site du Bridge World.)

2/ Mishima Skywalk (Mishima, préfecture de Shizuoka)

Long de 400 mètres, ce pont suspendu offre une vue à couper le souffle à 360 degrés sur le mont Fuji et la baie de Suruga.

3/ Yume no Tsuribashi (Kawanehonchô, préfecture de Shizuoka)

Situé à l’extrémité nord de la préfecture de Shizuoka, ce pont suspendu enjambe les gorges de Sumata, qui donnent sur les Alpes du Sud. Les visiteurs qui s’aventurent à traverser ce pont suspendu peuvent admirer le lac mystérieux couleur vert-émeraude juste en-dessous de leurs pieds.

4/ Aventure en tyrolienne dans la vallée du lac Biwa (Ôtsu, préfecture de Shiga)

Situé à 1 100 mètres au-dessus de la mer, avec une vue à couper le souffle sur le lac Biwa, ce site très prisé des touristes propose une aventure en tyrolienne. Âmes sensibles s’abstenir ; le pont est suspendu à une poulie et emmène les visiteurs à travers la forêt le long d’une série de câbles. Sensations garanties.

(Plus d’informations sur les heures d’ouverture et les tarifs sur le site de la vallée de Biwako.)

5/ Umeda Sky Building : l’observatoire du jardin flottant (Osaka)

Sur ce pont, les visiteurs ont une vue imprenable sur le paysage urbain d’Osaka. Par temps clair, ils peuvent même apercevoir la chaîne de montagnes Rokkô et l’île d’Awaji. Cet endroit est également connu sous le nom d’observatoire Kûchû Teien.

(Plus d’informations sur les heures d’ouverture et les tarifs d’entrée sur le site de l’Umeda Sky Building.)

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6/ Téléphérique du mont Hakodate (Hakodate, Hokkaidô)

Un parcours de trois minutes en téléphérique de et vers le sommet du mont Hakodate, qui culmine à 334 mètres d’altitude. Les visiteurs ne seront pas déçus ; vue à couper le souffle sur la ville, la mer et les montagnes environnantes. De nuit, le paysage est particulièrement spectaculaire.

(Plus d’informations sur les heures d’ouverture et les tarifs sur le site du téléphérique du mont Hakodate.)

7/ Téléphérique de Tateyama (Tateyama, préfecture de Toyama)

Ceux qui empruntent ce « point d’observation mobile » peuvent admirer les montagnes qui se dressent le long de la région alpine de Tateyama Kurobe. Afin de préserver le paysage et l’environnement naturels, le téléphérique utilise un système à « travée unique » sans aucune tour pour le soutenir, tout en offrant aux visiteurs des vues panoramiques qui laissent sans voix.

(Plus d’informations sur les heures d’ouverture et les tarifs sur le site du téléphérique de Tateyama.)

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8/ Shibuya Sky

Situé sur le toit de la gare de Shibuya, ce point d’observation offre des vues à couper le souffle sur le paysage urbain de la capitale, en la balayant d’un simple regard. Si par temps clair, vous aurez littéralement l’impression de planer au-dessus de la métropole, la nuit, les lumières éblouissantes de la ville vous transportent dans une atmosphère enchanteresse. À vous de choisir.

(Plus d’informations sur les horaires d’ouverture et les tarifs sur site de Shibuya Sky.)

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9/ Le pont suspendu Ryûjin (Hitachiôta, préfecture d’Ibaraki)

S’élevant à 100 mètres au-dessus de la surface du barrage du lac Ryûjin, ce pont suspendu accessible uniquement aux piétons s’étend sur pas moins de 375 mètres, en faisant l’un des plus longs ponts de ce type de tout le Japon. En été, les paysages verdoyants sont absolument magnifiques, en automne, les feuillages arborent des couleurs pourpres offrant de splendides palettes de couleurs, comme embrasant la vallée environnante.

10/ La tour du port de Kobe (Kobe, préfecture de Hyôgo)

En 2024, un toit de verre en plein air a été ajouté à la tour emblématique du port de Kobe. Haute de 108 mètres, elle offre aux visiteurs une passerelle avec une vue panoramique sur la ville et le port.

(Plus d’informations sur les horaires d’ouverture et d’admission sur le site de la tour du port de Kobe.)

Sources des données de l’article

Classement des sites en haute altitude au Japon (en japonais) établi par Recruit, 2025.

(Photo de titre : Yume no Tsuribashi dans la préfecture de Shizuoka. © Pixta)