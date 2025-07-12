Jalan News, página web sobre viajes de la firma Recruit, hizo una encuesta sobre los mejores lugares para disfrutar de las alturas. Pese al vértigo, el visitante podrá sin duda disfrutar de las vistas.

1.º - Bridge World, la cima del gran puente Akashi-Kaikyō (prefectura de Hyogō)

Este puente colgante de 3.911 metros es uno de los más grandes del mundo y conecta la isla principal de Honshū con la de Awaji. El paseo Bridge World, gestionado por una empresa de puentes y autopistas de Honshū y Shikoku, nos ofrece la oportunidad de subir a la torre principal del puente, un lugar normalmente cerrado al público, para disfrutar de una vista panorámica de 360º a 300 metros sobre el nivel del mar. (Reserva requerida; hay límite de participantes. Para más información, consulte la página Bridge World, disponible en japonés e inglés.)

2.º - Mishima Sky Walk (ciudad de Mishima, prefectura de Shizuoka)

Desde un puente colgante de 400 metros de longitud el visitante podrá disfrutar de una vista panorámica del monte Fuji y la bahía de Suruga. (Para información sobre precios, horarios y otros detalles, consulte la página multilingüe Mishima Sky World.)

3.º - Yume no Tsuri Bashi (Kawanehon-chō, prefectura de Shizuoka)

Desde el puente colgante del valle de Sumata, en la entrada a los Alpes del Sur japoneses (en el extremo norte de la prefectura de Shizuoka), el visitante podrá disfrutar de la vista de un lago con aguas de color esmeralda justo debajo del puente. (Existe una página web, en japonés y coreano, donde se pueden conocer los horarios de apertura del puente y el tiempo necesario para la excursión: la página de las Aguas Termales del Valle de Sumata, disponible en japonés y coreano.)

4.º - Biwako Valley Zipline Adventure (ciudad de Ōtsu, prefectura de Shiga)

El atractivo principal de esta zona de recreo, a 1.100 metros de altura en las orillas del lago Biwa, es Zipland Adventure, una experiencia refrescante en la que se puede atravesar el bosque colgado de una polea, por cables tendidos; gritar ayudará al visitante a liberarse del estrés. (Para más información sobre los precios y horarios, consulte la página multilingüe Biwako Valley.)

(Fotografía de Recruit)

5.º - Mirador Kūchū-Teien de Umeda Sky Building (ciudad de Osaka)

Desde el mirador de este rascacielos se puede disfrutar del paisaje de la ciudad de Osaka y, en días despejados, de la cordillera de Rokko o incluso de la isla de Awaji, a lo lejos. (Para más información sobre los precios y horarios, consulte la página multilingüe Umeda Sky Building.)

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6.º - Teleférico del monte Hakodate (ciudad de Hakodate, prefectura de Hokkaidō)

Se trata de un paseo de tres minutos desde la cima del monte Hakodate, de 334 metros de altura. El visitante podrá disfrutar del paisaje urbano, el montañoso y el marítimo. Es un trayecto perfecto para un paseo nocturno. (Para más información sobre horarios y precios consulte el sitio web multilingüe del monte Hakodate.)

7.º - Teleférico del monte Tateyama (Tateyama, prefectura de Toyama)

Se puede considerar un “mirador móvil”. Desde las alturas se puede disfrutar de la magnífica naturaleza de la cordillera de Tateyama Kurobe. Se trata de un teleférico de un solo tramo para el que no se construyeron pilares intermedios, de cara a preservar el paisaje y proteger el medioambiente. Desde aquí se puede disfrutar de una vista panorámica de 360º. (Para más información sobre los horarios y precios, consulte la página multilingüe Tateyama Ropeway.)

8.º - Shibuya Sky

Justo sobre la estación de Shibuya, en Tokio, el visitante podrá disfrutar de una vista panorámica de la metrópoli japonesa. En días despejados sentirá la frescura del cielo y por la noche quedará embelesado por el romántico paisaje. (Para más información sobre horarios y precios, consulte la página multilingüe Shibuya Sky.)

(Fotografía de la redacción de nippon.com)

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9.º - Gran puente colgante de Ryūjin (ciudad de Hitachi-ōta, prefectura de Ibaraki)

Se trata de un puente colgante de grandes dimensiones que se alza a 100 metros sobre la superficie de las aguas de la presa de Ryūjin. Con 375 metros de longitud, es uno de los puentes colgantes más grandes del país para uso peatonal. Además del verdor del verano, el visitante tampoco debe perderse los paisajes carmesíes del otoño en el cañón. (La página del Gran Puente Colgante de Ryūjin, solo en japonés, cuenta con información sobre precios y horarios.)

10.º - Mirador de la torre del puerto de Kobe

Esta torre de 108 metros de altura es un sitio emblemático de Kobe. En 2024 se inauguró un mirador al aire libre con paredes de cristal y vista de 360º en su azotea. Desde aquí el visitante podrá disfrutar de la vista del puerto y la ciudad mientras da una vuelta por el espacio abierto. (Para más información sobre los horarios y precios, consulte la página multilingüe Kobe Port Tower.)

Referencias

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: el puente colgante Yume no Ōtsuri Bashi, que cruza el valle de Sumata en la prefectura de Shizuoka - Pixta.)