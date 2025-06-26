リクルートが運営する旅行情報サイト『じゃらんニュース』が「 空中散歩が楽しめるスポット」についてアンケート調査を実施。 ちょっと怖いけれど、勇気を出して一歩踏み出せば、日常生活では味わえない爽快感が待っている！？

1位 明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド（兵庫県）

本州と淡路島を結ぶ全長3911メートルの世界最大級のつり橋。橋を管理する本州四国連絡高速道路が実施する「明石海峡大橋塔頂体験ブリッジワールド」では、通常は立ち入ることができない橋の主塔に上って海面から約300メートルの高さから360度のパノラマ体験ができる（人数限定の申込制。詳細はブリッジワールドサイトで確認）

2位 三島スカイウォーク（静岡県三島市）

全長400メートルのつり橋から富士山や駿河湾の大パノラマを満喫！（料金や営業時間等の詳細は三島スカイフォークサイトで要確認）

3位 夢のつり橋（静岡県川根本町）

静岡県最北部・南アルプスの入り口にある寸又峡（すまたきょう）にかかるつり橋の下には、神秘的なエメラルドグリーンの湖が広がる。（通行時間や散策所用時間等の詳細は寸又峡温泉サイトで確認）

4位 びわ湖バレイ ジップラインアドベンチャー（滋賀県大津市）

琵琶湖畔の標高1100メートルに位置するレジャースポットでとりわけ人気なのが、森に張り巡らされたロープ上を滑車にぶらさがって爽快に飛ぶジップラインアドベンチャー。絶叫して気分も壮快！（料金や時間など詳細はびわ湖バレイサイトで要確認）

5位 梅田スカイビル 空中庭園展望台（大阪市）

大阪の街並みはもちろん、晴れた日には六甲山系や遠くの淡路島まで一望できる。（料金や営業時間の詳細は梅田スカイビルサイトで要確認）

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6位 函館山ロープウェイ（北海道函館市）

標高334メートルの「函館山」から約3分間の空中散歩。市街地や海・山の絶景が広がる。夜景観賞にもぴったり。（運転時間や料金の詳細は函館山ロープウェイサイトで要確認）

7位 立山ロープウェイ（富山県立山町）

立山黒部の雄大な自然を眼下に空中散歩が楽しめる「動く展望台」 。景観と環境保全の観点から、間には支柱を立てずワイヤーのみで客車を運ぶ “ワンスパンロープウェイ” で、360 度の大パノラマを堪能。（運行時間や料金の詳細は立山ロープウェイサイトで要確認）

8位 SHIBUYA SKY

東京・渋谷駅の真上から、大都会のパノラマを一望に。晴れた日には空に吸い込まれそうな爽快感、夜はロマンチックな夜景にうっとり。（営業時間や料金の詳細はSHIBUYA SKYサイトで要確認）

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9位 竜神大吊橋（茨城県常陸太田市）

竜神ダムの湖面から100メートル上空にかかる大吊橋は、歩行者専用としては国内最大級の375メートル。夏の緑はもちろん、渓谷が真っ赤に染まる秋も見逃せない！（料金や営業時間の詳細は竜神大吊橋サイトで要確認）

10位 神戸ポートタワー 屋上デッキ

高さ108メートルの神戸のランドマーク。2024年に新設されたタワー屋上にあるデッキは360度ガラス張りのオープンエアで、開放的な空間をぐるりと回りながら港と街を一望できる。（営業時間や料金等の詳細は神戸ポートタワーサイトで要確認）

【資料】

バナー写真 : 静岡県の寸又峡にかかる「夢の大つり橋」（PIXTA）