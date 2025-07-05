Японский туристический сайт провёл опрос о лучших местах для прогулок на высоте и составил рейтинг рекомендуемых маршрутов.

1-е место: Башня моста Акаси-Кайкё Bridge World (префектура Хёго)

Это один из крупнейших в мире подвесных мостов общей длиной 3911 метров, он соединяет острова Хонсю и Авадзи. Компания скоростных дорог Хонсю-Сикоку, управляющая мостом, предлагает вам тур Bridge World, в ходе которого вы можете подняться на главную башню моста, которая обычно закрыта для публики, и полюбоваться панорамным видом с высоты около 300 метров над уровнем моря (число посетителей ограничено, требуется бронирование заранее. Подробнее на сайте Bridge World, информация на английском языке).

2-е место: Mishima Skywalk (город Мисима, префектура Сидзуока)

Полюбуйтесь великолепным панорамным видом на гору Фудзи и залив Суруга с 400-метрового подвесного моста! Подробную информацию о стоимости, часах работы и т. д. смотрите на веб-сайте Mishima Skywalk.

3-е место: Юмэ-но цурибаси – Подвесной мост Мечты (пос. Каванэхонтё, префектура Сидзуока)

Изумрудно-зелёное озеро раскинулось под подвесным мостом через ущелье Сумата, расположенное у входа в Южные Альпы в самой северной части префектуры Сидзуока. Подробную информацию о часах работы и времени прогулки смотрите на веб-сайте Сумата-кё онсэн (на японском языке).

4-е место: Канатный спуск в долине Бивако (город Оцу, префектура Сига)

Расположенный на высоте 1100 метров на берегу озера Бива курорт особенно популярен благодаря оборудованному там скоростному спуску на канате над лесом. Здесь можно от души покричать во время волнующего полёта в высоте. Подробности о ценах, времени и т. д. смотрите на веб-сайте долины Бивако (на английском языке).

(Фото предоставлено Recruit)

5-е место: Обзорная площадка The Floating Garden Observatory в небоскрёбе Umeda Sky Building (Осака)

В ясный день с крыши небоскрёба можете увидеть не только городской пейзаж Осаки, но и горный хребет Рокко и остров Авадзи вдалеке. Подробную информацию о ценах и часах работы смотрите на веб-сайте Umeda Sky Building).

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6-е место: Канатная дорога на горе Хакодатэ (Хакодатэ, Хоккайдо)

По канатной дороге можно совершить трёхминутную поездку на гору Хакодатэ (334 метра над уровнем моря). Отсюда открывается потрясающий вид на город, море и горы. Это также идеальное место для того, чтобы полюбоваться знаменитым ночным пейзажем города Хакодатэ. Подробности о времени работы и стоимости проезда смотрите на веб-сайте канатной дороги Хакодатэ.

7-е место: Канатная дорога Татэяма (пос. Татэяма, префектура Тояма)

Канатная дорога Татэяма представляет собой своего рода «подвижную смотровую площадку», где вы можете насладиться воздушной прогулкой над великолепной природой Татэяма Куробэ. Для лучшего обзора и из экологических соображений вагоны с пассажирами движутся на тросах, подвешенных в двух точках, без дополнительных опор, и оттуда открывается панорамный вид на 360 градусов. Подробнее о часах работы и ценах смотрите веб-сайт канатной дороги Татэяма (на английском языке).

8-е место: SHIBUYA SKY

Прямо над станцией Сибуя в Токио вы можете полюбоваться панорамным видом большого города. В ясный день вы как будто взлетаете в небо, а ночью вы будете очарованы романтическим ночным пейзажем. Подробнее о часах работы и ценах смотрите веб-сайт SHIBUYA SKY (на английском языке).

(Редакционный отдел Nippon.com)

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9-е место: Подвесной мост Рюдзин (город Хитатиота, префектура Ибараки)

Большой подвесной мост на высоте 100 метров над поверхностью озера плотины Рюдзин является одним из крупнейших пешеходных мостов в Японии, его длина составляет 375 метров. Особенно красивые виды открываются отсюда, когда осенью долина окрашивается в цвета осенней листвы. Подробности о ценах и часах работы смотрите веб-сайт подвесного моста Рюдзин (на японском языке).

10-е место: Терраса на крыше башни порта Кобэ

108-метровая башня – достопримечательность Кобэ. Терраса на крыше башни, построенная в 2024 году, представляет собой 360-градусную стеклянную конструкцию, где можно прогуляться под открытым небом и увидеть панорамный вид на гавань и город. Подробности о часах работы и ценах смотрите на веб-сайте башни порта Кобэ (на английском языке)

Фотография к заголовку: «Подвесной мост Мечты» через ущелье Сумата в префектуре Сидзуока (PIXTA)

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