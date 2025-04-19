По оценкам, число иностранных туристов, посетивших национальные парки Японии в 2024 году, составило 8 441 785 человек, что на 47,5% больше, чем в предыдущем году, и стало новым рекордом. Предполагают, что основной причиной является рекордное число иностранных посетителей Японии, достигшего в 2024 году рекордного уровня в 36,87 миллиона человек.

На основании опросов, проведенных аэропортах и ​​портах Японским агентством по туризму среди иностранных посетителей Японии, Министерство экологии провело подсчёт, получив указанную цифру. В настоящее время существует 35 национальных парков, но в оценку количества посетителей не входит Эримо Токати в горах Хидака (Хоккайдо), который стал национальным парком в июне 2024 года. Общее количество посещений парков, учитывая, что некоторые туристы посещали несколько парков, составило 9 559 437.

Наибольшее количество иностранных гостей привлёк парк Фудзи-Хаконэ-Идзу, расположенный в префектурах Токио, Канагава, Яманаси и Сидзуока и включающий гору Фудзи. Его посетило 3 899 154 человека. Далее следуют парки Асо Кудзю (преф. Кумамото и Ойта, 1 182 119 человек) и Сикоцу-Тоя (Хоккайдо, 896 831 человек).

В 2024 году 22,9% иностранных туристов, приехавших в Японию, посетили национальные парки, что на 26,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19.

Уровень удовлетворённости среди иностранцев, посетивших национальные парки, очень высок – 76,7% заявили, что они «очень довольны», а 21,1% – что они «довольны». На вопрос о намерении приехать снова 77,9% ответили: «Я определённо хочу приехать снова», а 18,3% ответили: «Я хотел бы приехать снова».

Фотография к заголовку: Цветение сакуры у озера Кавагути и горы Фудзи в Фудзикавагутико, префектура Яманаси, 10 апреля 2023 г. (© Jiji.)

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