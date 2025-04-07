2024年に国立公園を利用した訪日外国人客は推計で前年比47.5%増の844万1785人となり、過去最多を更新した。24年の訪日客が最多の3687万人となったことが主な要因とみられている。環境省が発表した。

観光庁が空港や港湾で訪日客に実施したアンケートなどを基に、環境省が推計した。国立公園は現在35あるが、2024年6月に国立公園となった日高山脈襟裳十勝（北海道）は推計に含まれていない。複数の公園を訪れた人を各公園に算入したのべ総計は955万9437人。

最も多くの外国人客が訪れたのは、富士山を含めた「富士箱根伊豆」（東京、神奈川、山梨、静岡）で389万9154人。「阿蘇くじゅう」（熊本、大分）118万2119人、「支笏洞爺」（北海道）89万6831人などが続いた。

24年は訪日外国人のうち22.9％が国立公園を訪れており、訪問者数はコロナ禍前の19年と比較して26.6％の増加となっている。

国立公園を訪れた外国人の満足度は高く、「大変満足」が76.7％、「満足」が21.1％。再訪問の意向を尋ねたところ、「必ず来たい」が77.9％、「来たい」が18.3％だった。

バナー写真：河口湖畔の桜と富士山＝2023年4月10日、山梨県富士河口湖町（時事）