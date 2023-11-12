東京・渋谷駅の真上に登場した屋外展望施設「SHIBUYA SKY」は、雲に手が届きそうな高所から大都会のパノラマを楽しめ、日常を忘れさせる空間。開業からたった4年で、訪日旅行者の定番スポットに躍り出た、その魅力に迫る。

渋谷の真ん中で360度パノラマを堪能できる

日本の流行発信地・渋谷では現在、100年に一度といわれる駅前の再開発が進む。その中心となるのが、2019年11月に完成した地上229メートル47階建て（地下7階）の複合ビル「渋谷スクランブルスクエア」。駅直結のため、ショップやレストランも人気となっているが、特に最上階層にある展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）」は連日大盛況だ。

渋谷といえば、1回の青信号で渡る人は3000人に及ぶこともあるスクランブル交差点が知られる。世界一混雑する交差点だが、通行人同士がぶつかることなく整然と通過していく様子が、外国人観光客には日本を象徴する都市風景として人気。これを229メートルの上空から見下ろすことができる新名所がSHBUYA SKYだ。

手荷物をロッカーに預けて屋外エリアへ出ると眺望が開ける

「日常から非日常の空間へと移行し、高みから街の躍動を感じ、景色の先にある世界を想像する“体験型展望施設”」がコンセプト。かつて渋谷駅東口の名物だった渋谷東急文化会館の「天文博物館五島プラネタリウム」を念頭に、観光だけにとどまらない文化施設を目指したという。視界が狭く、暗い通路を抜けると、屋上には大パノラマが広がっており、登山で山頂に立った瞬間のような開放感が味わえる。

最上部の屋上展望空間「SKY STAGE」はウッドデッキと人工芝が広がり、視界を邪魔するものはない。北に新宿の高層ビル群、東には東京タワーや東京スカイツリー、南は東京湾、西には富士山が望めて、シャッターを切る手が止まらない。風や日差しをじかに感じ、流れる雲や夜空を眺めるには最適で、芝生の上や備え付けのハンモックに寝転べば、まるで雲の上にいる気分だ。

四方は高いガラスに囲まれているが、北西角の「SKY EDGE」エリアだけは低くなっており、直下にスクランブル交差点を見下ろすことができる絶景スポット。思わず足がすくむほどの高さだが、上空から観賞する世界一の交差点には地上とは違う面白さがある。

最も写真映えするSKY EDGEでは有料の撮影サービスも。広大な代々木公園や新宿の摩天楼を一望

東側はルーフトップバー「THE ROOF SHIBUYA SKY」（午後4時以後、期間限定）のソファエリア。営業時間外は誰でも腰掛けられる

テクノロジーが眺望をさらに引き立てる

夕方から夜にかけては雰囲気が変わり、幻想的な風景を見せる。特に夕焼け空が美しいマジックアワーは連日予約でいっぱい。夜景も素晴らしく、ネオンや車のライトが街を埋め尽くし、まるで近未来SFのようだ。日没後には18本のサーチライトが天空を彩り、季節に合わせた音響と共に神秘的な空間を生み出す。

東京タワーと東京スカイツリーの競演を楽しめるスポットは意外に少ない

遠くかなたまで広がる街の明かり

46階の屋内展望回廊「SKY GALLERY」では、天候を気にせず屋上と遜色のない絶景を堪能できる。デジタルアートの展示やカフェバー、土産物のショップもあるので、じっくりと回遊したい。

大都会の真ん中にありながら、非日常の時間を過ごせるSHIBUYA SKY。渋谷の新たなランドマークとして、これからも訪れる人を魅了し続けるに違いない。

46階からもスクランブル交差点を見下ろせる

順路の最後は「SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP」。多くのオリジナル商品をラインアップする

SHIBUYA SKY

住所： 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 14階（チケットカウンター）、45階・46階（屋内展望施設）、屋上（屋上展望空間）

東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 14階（チケットカウンター）、45階・46階（屋内展望施設）、屋上（屋上展望空間） 定休日： 年中無休 ※臨時休館となる場合あり

年中無休 ※臨時休館となる場合あり 営業時間： 午前10時～午後10時30分（最終入場は午後9時20分）

午前10時～午後10時30分（最終入場は午後9時20分） 入場料： WEBチケット（窓口チケット）＝大人2200（2500）円、中・高校生1700（2000）円、小学生1000（1200）円、3～5歳600（700）円

WEBチケット（窓口チケット）＝大人2200（2500）円、中・高校生1700（2000）円、小学生1000（1200）円、3～5歳600（700）円 アクセス： JR・私鉄各線「渋谷」駅直結

JR・私鉄各線「渋谷」駅直結 SHIBUYA SKY 公式HP（外部サイト）

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部