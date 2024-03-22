作为一个全球闻名遐迩的国际大都市，东京是日本的首都，也是该国人口最密集的地区和最重要的经济引擎。

日本首都东京是全球最大的城市之一。在行政区划上，东京实际上是一个大都会（“都”），这是日本一种特殊的行政区域名称，由多个特别区和市组成。东京都的中心地区是位于东部的23个特别区，这里城市扩张最为集中；西部地区的建筑物相对来说则要少一些。东京都东临东京湾，辖下还包括伊豆诸岛、小笠原群岛等一些遥远的海岛。截至2020年10月，东京都的人口为1400万，位居日本所有都道府县之首。

东京都一瞥

创建时间：1871年（历史上曾隶属于武蔵国）

东京都政府所在地 ：新宿区

：新宿区 人口：1404.8万（截至2020年10月）

面积：2194平方千米

自从1603年德川家康在这里（时称“江户”）建立幕府以来，东京便一直是日本的政治中心。1868年，随着幕府时代的落幕, 江户改名为东京，正式成为日本的首都。原先的江户城如今被称为“皇居”。皇居作为日本皇室的居所，它只有一小部分对外开放，很多游客都会前往皇居东御苑游览。浅草和以“雷门”著称的浅草寺也是游客在东京不容错过的景点。

东京塔长期以来一直是东京的地标性建筑。进入21世纪以来，另一座高耸入云的建筑——东京晴空塔成为与东京塔齐名的新地标。东京不少地区在全球享有盛誉，其中位于西部的新宿区不仅是繁华的娱乐及商业中心，还是东京都政府所在地；而涩谷的全向交叉路口则是熙攘热闹的都市生活的标志性场景，其附近的原宿是时尚达人聚集地，也是明治神宫及其圣林所在地。秋叶原位于东京市中心环行铁路山手线的东侧，以出售电子产品及面向“御宅族”的商品而著称。东京银座则是高端购物中心。

东京是重要的国际金融中心，东京证券交易所是全球最大的股票交易所之一。日本银行以及日本三大银行的总部均设在东京。这里有许多国家政府部门和行政机构，还是很多大公司总部的所在地。日本的媒体机构、出版和印刷行业也集中于此，并拥有众多的大学和学术机构。丰洲市场是世界上最大的渔产品市场之一，尤其以金枪鱼拍卖会而著称。“江户切子”是当地传承已久的传统玻璃雕花手工艺。

当地名人

（原文英文）

标题图片：著名的东京涩谷全向交叉路口（©Pixta）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。