作為一個全球聞名遐邇的國際大都市，東京是日本的首都，也是該國人口最密集的地區和最重要的經濟引擎。

日本首都東京是全球最大的城市之一。在行政區劃上，東京實際上是一個大都會（「都」），這是日本一種特殊的行政區域名稱，由多個特別區和市組成。東京都的中心地區是位於東部的23個特別區，這裡城市擴張最為集中；西部地區的建築物相對來說則要少一些。東京都東臨東京灣，轄下還包括伊豆諸島、小笠原群島等一些遙遠的海島。截至2020年10月，東京都的人口為1400萬人，位居日本所有都道府縣之首。

東京都概況

創建時間：1871年（歷史上曾隸屬於武蔵國）

地方政府所在地：新宿區（東京都政府所在地）

人口：1404萬8000人（截至2020年10月）

面積：2194平方公里

自從1603年德川家康在這裡（時稱「江戶」）建立幕府以來，東京便一直是日本的政治中心。1868年，隨著幕府時代的落幕, 江戶改名為東京，正式成為日本的首都。原先的江戶城如今被稱為「皇居」。皇居作為日本皇室的居所，它只有一小部分對外開放，很多遊客都會前往皇居東御苑遊覽。淺草和以「雷門」著稱的淺草寺也是遊客在東京不容錯過的景點。

東京鐵塔長期以來一直是東京的地標性建築。進入21世紀以來，另一座高聳入雲的建築——東京晴空塔成為與東京鐵塔齊名的新地標。東京不少地區在全球享有盛譽，其中位於西部的新宿區不僅是繁華的娛樂及商業中心，還是東京都政府所在地；而澀谷的全向交叉路口則是熙攘熱鬧的都市生活的標誌性場景，其附近的原宿是時尚達人聚集地，也是明治神宮及其聖林所在地。秋葉原位於東京市中心環行鐵路山手線的東側，以出售電子產品及面向「御宅族」的商品而著稱。東京銀座則是高級購物中心。

東京是重要的國際金融中心，東京證券交易所是全球最大的股票交易所之一。日本銀行以及日本三大銀行的總部均設在東京。這裡有許多國家政府部門和行政機構，還是很多大公司總部的所在地。日本的媒體機構、出版和印刷行業也集中於此，並擁有眾多的大學和學術機構。豐洲市場是世界上最大的漁產品市場之一，尤其以鮪魚拍賣會而著稱。「江戶切子」是當地傳承已久的傳統玻璃雕花手工藝。

當地名人

（原文英文）

標題圖片：著名的東京澀谷全向交叉路口（PIXTA）