Tokio es la prefectura más poblada y el principal motor económico de Japón, además alberga la capital de la nación. La metrópolis es conocida en todo el mundo.

Conocida como una de las mejores ciudades del mundo y por ser la capital de Japón, a nivel administrativo Tokio es en realidad una metrópolis (to), una prefectura con un estatus especial, y está formada por numerosos municipios. Las principales partes de la metrópolis se encuentran en Kantō. El centro de Tokio se compone de 23 distritos especiales en el este, donde se concentra en mayor medida la trama urbana, mientras que el oeste de Tokio está menos urbanizado. Al este se encuentra la bahía de Tokio. La metrópolis también administra una serie de islas remotas, entre ellas las islas Izu y las Ogasawara. Con sus 14 millones de habitantes, Tokio es con diferencia la prefectura más poblada de Japón.

Un vistazo a la metropolis de Tokio

Establecida en 1871 (antiguamente era la provincia de Musashi)

Capital: Shinjuku (sede del Gobierno metropolitano)

Población: 14.048.000 (a octubre de 2020)

Área: 2.194 km2

Tokio ha sido el centro político de Japón desde que Tokugawa Ieyasu estableció su shogunato en la ciudad cuando esta era conocida como Edo en 1603. Tras la caída del shogunato en 1868, la ciudad fue renombrada como Tokio y se convirtió de forma oficial en la capital de la nación. El que en el pasado fue el castillo de Edo es ahora el lugar que alberga el Palacio Imperial. Como residencia de la familia imperial japonesa, apenas cuenta con unas pocas secciones abiertas al público. Muchos turistas visitan los jardines Higashi-Gyōen en los terrenos del palacio. Asakusa y su templo Sensōji, famoso por la Kaminarimon (“pórtico del trueno”), es también un enclave al que sin duda deben ir las personas que visitan Tokio.

El pórtico Kaminarimon en el templo Sensōji de Asakusa. (© Pixta)

La torre de Tokio es uno de los símbolos más longevos de la ciudad, aunque en este siglo XXI está acompañada de otra estructura de grandes dimensiones, la Tokyo Skytree. Además, varios distritos de Tokio se han convertido en zonas de renombre internacional. En el oeste están Shinjuku, un distrito de entretenimiento y negocios en el que se encuentran las oficinas del Gobierno metropolitano de Tokio, y Shibuya, cuyo famoso cruce se ha convertido en un símbolo del ajetreo urbano. En las inmediaciones está Harajuku, donde van los aficionados a la moda, y el santuario Meiji con su bosque sagrado. En el lado este de la línea Yamanote de tren, que circula por el centro de Tokio, está Akihabara, conocido barrio de la electrónica y los artículos para los otaku, y Ginza, un área que cuenta con los comercios más lujosos.

La estación de Tokio es, por derecho propio, famosa entre los visitantes gracias a su elegante fachada de ladrillo rojo. (© Pixta)

Tokio es uno de los principales centros financieros del mundo, y la bolsa de Tokio uno de los mercados de valores más importantes. El Banco de Japón se encuentra también en la prefectura junto a las sedes de las tres entidades financieras más grandes del país. La capital alberga asimismo muchas de las oficinas administrativas y del Gobierno central, además de sedes de las principales corporaciones del país. Los medios de comunicación japoneses y su industria editorial se concentran en la metrópolis, que cuenta además con numerosas universidades y otras instituciones académicas. El mercado de Toyosu, una de las lonjas de pescado más grandes del mundo, es conocido por sus subastas de atún. Por otra parte, una de las artesanías tradicionales más longevas de la capital son los vidrios tallados Edo kiriko.

Al contrario que otras prefecturas, Tokio no tiene una mascota oficial. Miraitowa (a la izquierda) y Someity fueron las memorables mascotas de Tokio 2020. El nombre de la mascota olímpica Miraitowa deriva de las palabras japonesas “futuro” (mirai) y “eternidad” (towa), mientras que el de la mascota paralímpica Someity está formado por el nombre de la variedad de cerezos somei yoshino y evoca al mismo tiempo la expresión inglesa “so mighty” (muy poderosa). Ambos diseños están inspirados en los logotipos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, por eso incluyen el patrón de cuadros tradicional Ichimatsu moyō. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Ono Yōko (1933–): artista de vanguardia, cantante y activista por la paz.

Miyazaki Hayao (1941–): director de cine de animación y autor de obras aclamadas como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, que ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación.

(Fotografía del encabezado: el famoso cruce de Shibuya. © Pixta.)