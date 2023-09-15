El monte Takao, galardonado con la máxima calificación de tres estrellas en la Guía Michelin, es un rico entorno natural en el que el visitante encontrará una variada flora y fauna mientras experimenta una mística cultura con una historia de más de 1.300 años.

Un monte sagrado del shugendō que puede ser fácilmente coronado en zapatillas

El monte Takao, en la ciudad de Hachiōji, se eleva 599 metros sobre el nivel del mar y fue galardonado con tres estrellas por la Guía Verde Michelin de Japón en 2007. La montaña se ha hecho popular incluso entre los visitantes extranjeros y cuenta con el mayor número de escaladores del mundo. De hecho, llegó a alcanzar los 3 millones de visitantes al año antes de la COVID-19.

El atractivo de la zona es que está a solo unos 40 km del centro de Tokio, pero conserva un magnífico entorno natural. La zona alberga decenas de especies de fauna, entre ellas la ardilla voladora, y más de 100 especies de aves, así como más de 4.000 especies de insectos, como el escarabajo longicornio o Stenhomalus takaosanus. También es rico en flora, con más de 1.600 especies que crecen en estado salvaje, lo que equivale a las especies de todo el Reino Unido. Makino Tomitarō, conocido como el “padre de la taxonomía vegetal japonesa”, visitaba la zona con frecuencia y descubrió la hierba endémica egoma de limón (Perilla citriodora).

El edificio de la estación de Takaosanguchi fue diseñado por el destacado arquitecto japonés Kuma Kengo y renovado en 2015.

La accesibilidad es otra de las razones de su popularidad. La estación más cercana, Takaosanguchi, de la línea Keiō, está a una hora en tren de la estación de Shinjuku. El tren expreso especial “Mt. Takao” tarda 43 minutos a su mayor velocidad.

También es posible llegar fácilmente a la cima. El teleférico lleva desde la estación de Kiyotaki, situada a 201 metros sobre el nivel del mar, hasta la estación de Takao, en la ladera de la montaña, a 472 metros sobre el nivel del mar, en solo seis minutos. En paralelo funciona un telesilla biplaza que permite a los visitantes disfrutar de un paseo aéreo.

La estación de Kiyotaki del teleférico al pie de la montaña. Esta línea tiene la pendiente más pronunciada de Japón, con una inclinación máxima de 31°18’.

Tras bajar del teleférico o del telesilla, se recomienda visitar el mirador. En un día despejado, se pueden ver los edificios de Shinjuku a lo lejos.

Hay una ruta bien asfaltada hasta la cima, por lo que las zapatillas de deporte no son un problema. Solo se tarda una hora en llegar a hasta allí tras un tranquilo paseo, y hay tiendas y máquinas expendedoras de bebidas, por lo que resulta seguro incluso para los escaladores principiantes.

Hay varias rutas de escalada, pero la ruta 4, que cruza el único puente colgante, el puente Miyama, es popular entre los excursionistas.

Aunque es una montaña baja para el senderismo relajado, es un lugar sagrado fundado, según se cuenta, hace 1.300 años por el sumo sacerdote Gyōki, y tiene varios puntos de poder espiritual. Se dice que la estatua dorada del dios del pabellón de Hachidairyūō trae buena suerte económica si se lava el dinero en el agua fresca que fluye a sus pies. Los senderos también están salpicados de “cedros pulpo” sagrados para la buena suerte, el Otokozaka (Cuesta de los hombres) y el Kunukemon (Puerta de dejar atrás el sufrimiento) para alejar los deseos mundanos, y el Negaikanauwakuguri (Paso de anillo para deseos) para cumplir diversas aspiraciones. Es como un “gran almacén de beneficios”.

Un cedro sagrado con raíces que parecen patas de pulpo. Junto a él hay una estatua de un pulpo que, según se dice, trae buena suerte cuando se toca.

El Otokozaka (Cuesta de los hombres) tiene 108 escalones de piedra, el mismo número que el de deseos mundanos según el budismo.

El pabellón principal del templo Yakuōin está consagrado a la deidad principal, Izuna Daigongen, para alejar la mala suerte y atraer la buena fortuna. Las estatuas tengu que pueden verse aquí y allá, principalmente en el recinto del templo, son los guardianes que protegen la deidad principal del templo. El tengu es tan conocido como personaje icónico del monte Takao que actualmente existe un dulce especial llamado tengu-yaki, relleno de pasta dulce de judía negra.

Cerca de la cima, si el aire es claro, se puede ver el monte Fuji. Este solía ser un lugar de culto para la gente común de Edo, que anhelaba ver el pico más alto de Japón, por lo que es uno de los puntos espirituales más energéticos de la montaña.

Un tengu grande con la nariz alta. Se encuentra al lado de la puerta del templo Yakuoin junto a un pequeño tengu con pico de cuervo.

Desde la cima se tiene una vista panorámica de las montañas de Tanzawa.

Hay muchas instalaciones turísticas en las cercanías, como un museo sobre la flora y fauna de la montaña y una fuente termal natural, por lo que se puede disfrutar todo el día. También se recomienda pasar por una de las muchas tiendas de fideos soba al pie de la montaña y reponer fuerzas con la delicia local “Tororo-soba” (ñame rallado).

Una montaña pequeña, pero repleta de naturaleza y cultura, el monte Takao es realmente un lugar estimulante para los sentidos. La belleza de cada una de las cuatro estaciones lo convierte en un lugar para visitar una y otra vez.

Artículo: Departamento Editorial de de nippon.com

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Pabellón principal del templo Yakuōin.)